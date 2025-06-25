La Festa Major que volem
Davant els límits de la Festa Major institucional, la Festa Major Alternativa vol generar espais propis i crítics amb l’ús mercantilitzat de la via pública
Aquest mes de juny, coincidint amb la Festa Major de Sant Pere, el Casal Despertaferro i els col·lectius que en formem part impulsem la Festa Major Alternativa, una proposta que vol generar espais propis dins les festes populars lluny de l’oficialitat institucional i d’un ús de l’espai públic cada cop més mercantilitzat. S’aposta per aprofitar aquestes setmanes de retrobament i celebració per promoure l’autogestió i l’organització popular i dotar les activitats d’un caire més marcadament crític.
Les reivindicacions polítiques sempre han format part, d’una manera o altra, de les festes populars. Recordem iniciatives com Sant Pere Xiula Fort o A la tronada amb l’estelada, que al llarg dels anys han ocupat espais destacats en els moments més típics de la nostra Festa Major. En el context actual d’auge dels discursos reaccionaris que intenten fer recular els drets conquerits, col·lectius com L’Hora Violeta, Força Antifeixista Catalana, Endavant o H2O han programat activitats dins el marc de la Festa Major Alternativa que situen com a eixos centrals l’antifeixisme, el feminisme i la lluita LGTBIQ+. Malgrat tenir un caràcter lúdic, aquests actes són una manera de defensar des dels carrers les seves apostes polítiques alhora que les visibilitzen i les apropen a nous públics.
Aquest any, però, la celebració es dona en un context especialment preocupant per al teixit associatiu de la ciutat. Cada vegada més entitats es troben amb greus dificultats per poder organitzar activitats a la via pública, l’espai que compartim totes i tots. L’Ajuntament ha incrementat els requeriments administratius i econòmics per accedir-hi: assegurances desproporcionades, lavabos portàtils obligats en contextos sense alternativa pública, exigència de seguretat privada o d’ambulàncies per actes de petit format, i notificacions tardanes que arriben quan les entitats ja han fet inversions irreversibles. Tot plegat, un ofec progressiu que desincentiva la participació ciutadana i arracona les activitats que promouen valors socials i polítics fora del marc institucional o comercial. Mentrestant, veiem que aquesta mateixa administració no té cap problema en tancar el parc de Sant Jordi durant dies per a la Reus Viu el Vi o promoure la celebració a la ciutat de festivals privats de grans promotores. Una aposta clara per la privatització dels espais públics mentre s’impedeix la pluralitat democràtica als carrers i a les places.
En el ple del passat 20 de juny, la CUP vam defensar una moció en què no només denunciàvem aquesta situació, sinó que hi fèiem front amb propostes concretes. Reclamàvem una regulació municipal pròpia que no pretengués aplicar els màxims legals previstos a la llei d’espectacles, sinó que facilités els actes de petit format, que l’Ajuntament n’assumís els costos bàsics com les assegurances o el material sanitari, que es garantís una comunicació clara i amb prou temps per no fer inviable la programació i que es vetllés per evitar greuges comparatius amb les iniciatives privades de gran format. El govern no va voler aprovar la moció, així que ens tocarà seguir lliurant aquesta batalla.
Aprofitem per desitjar als reusencs i reusenques una bona Festa Major de Sant Pere i els convidem a participar a la Festa Major Alternativa i a defensar uns carrers i places plens de vida durant tot l’any. Com sempre hem dit, festa sí, lluita també!