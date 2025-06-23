Reus: un govern que no governa
Aquesta setmana es compleixen dos anys de la constitució dels ajuntaments i ens hauria agradat fer una valoració positiva de l’actual govern. No pas per simpatia política a PSC, ERC i ARA, sinó perquè estimem Reus i volem que vagi en la bona direcció. Però no és així. Hi ha un govern que no governa: ni gestiona bé, ni té projecte, ni escolta els veïns, ni funciona internament, ni defensa els interessos de la ciutat. Anem a pams.
És un govern que gestiona malament i descuida qüestions essencials, com la seguretat o la neteja. Les dades parlen per si soles: la delinqüència ha pujat un 5% en l’últim any i Reus és la ciutat amb més ocupacions del Camp de Tarragona. A la vegada, el desborda-ment de contenidors o les deficiències en la recollida de la brossa generen brutícia, degra-den l’espai públic i deterioren la imatge de la nostra ciutat.
Aquest retrocés en els serveis públics també s’evidencia quan parlem de les escoles bres-sol, de les línies educatives o de l’atenció a la gent gran, amb un silenci eixordador del go-vern sobre la reforma de la residència ICASS del passeig Mata. Aquests no són els serveis públics que mereixen els reusencs, i menys amb una pujada injusta i injustificada d’impostos per segon any consecutiu.
Així mateix, la mala gestió del tripartit va acompanyada de la inexistència d’un projecte de ciutat. Viu de la inèrcia del mandat anterior amb projectes que Junts vam iniciar des del govern: Les promocions d’habitatge social, la posada en marxa del Centre Cívic Gregal, la construcció de l’estació de Bellissens, la consolidació de Redessa i del Hub Food Tech o el desplegament del servei de bicicleta La Ganxeta. Ara bé, més aviat que tard, se li acabarà el crèdit i es veurà clarament que no hi ha visió de ciutat. De fet, dilluns passat en la con-ferència de balanç de mig mandat, l’alcaldessa, Sandra Guaita, no va explicar cap nou pro-jecte per Reus. Ens sembla significatiu.
De la mateixa manera, el govern predica una escolta activa que no practica. En només dos anys, ha tingut 18.000 signatures en contra de les seves decisions i les protestes són cada cop més presents en el ple: les famílies de les escoles bressol, la comunitat educativa per la zonificació escolar o veïns i comerciants per la Zona de Baixes Emissions. Tampoc po-dem oblidar les 61 al·legacions als primers pressupostos del tripartit, que representaven més de 6.000 persones, i la seva proposta inicial de traslladar l’estació d’autobusos al Parc Mas Iglesias, feta sense consens i obligat a rectificar després d’una treballada victòria veïnal. Per cert, com a mínim ens sorprèn que l’alcaldessa dilluns passat anunciés que vol guanyar espais verds, perquè, fins fa dos dies, no tenia inconvenient en carregar-se el Parc Mas Iglesias, un dels pocs pulmons verds que tenim.
Tanmateix, el govern no funciona de portes enfora i tampoc de portes endins: cada un dels tres partits va a la seva i l’alcaldessa Guaita no exerceix el lideratge que li pertoca: silenci davant el servei lamentable de trens i poca contundència quan l’alcalde de Tarragona, tam-bé del PSC, qüestiona l’estació intermodal que entre tots vam pactar emplaçar a Vila-seca, a tocar de l’aeroport. En el mateix sentit, dilluns passat va dir que té a punt un acord amb ADIF perquè cedeixi la platja de vies de l’estació. Sens dubte, arriba tard perquè el seu par-tit presideix ADIF des de fa set anys i Guaita ja en fa dos que és alcaldessa. Davant Tarra-gona, Barcelona o Madrid, sempre calla i abaixa el cap. I quan qui governa no planta cara, Reus perd oportunitats, pes i veu pròpia.
Davant d’aquesta situació, Junts fem la feina que el tripartit no fa i aportem solucions: Per impulsar reformes urbanístiques als barris, per acabar amb els problemes de neteja i de seguretat, per abaixar impostos i aplicar bonificacions fiscals, per millorar els serveis pú-blics —garantir les actuals línies educatives, complir amb les demandes de les escoles bressol o defensar les famílies i treballadors de la residència ICASS—, per donar suport al comerç o per fomentar un Pacte Local per la Llengua.
Per tot això, som l’única alternativa. Tenim projecte i equip. Volem tornar a dibuixar una ciutat ambiciosa, amb un govern que gestioni de manera eficient, que escolti i atengui les necessitats dels veïns, que exerceixi el lideratge que li pertoca, i que es posi al capdavant d’iniciatives transformadores per millorar el progrés i el benestar de tothom. Aquest és el projecte de Junts per Reus i seguirem treballant per fer-lo realitat.