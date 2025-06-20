Opinió
Ambició republicana: una Tarragona per a la gent
A l’equador del mandat, constatem que Tarragona viu de la inèrcia del llegat republicà, sense cap aportació novedosa més enllà del fallit pam a pam, que és un cartell de colors que serveix per multar els cotxes i poc més. La ciutat segueix fragmentada, està més bruta que mai i les coses semblen fer-se més per agradar els turistes i recaptar quartos que per a la gent de Tarragona visqui bé. Des d’Esquerra considerem que Tarragona necessita un govern que escolti molt més, treballi millor i tingui clar el rumb de la ciutat.
La cohesió vol dir apropar les persones i aquest és el pilar fonamental del nostre model de ciutat. El riu Francolí ha de ser un espai de trobada i no una barrera que ens separi. Apostem per una Tarragona que connecti tots els seus barris, des de Bonavista fins a Ferran, del Serrallo a Sant Salvador, amb una xarxa de transport públic eficient, voreres i carrils bici segurs i accessibles. I volem nous centres cívics i moltíssim més habitatge públic, recuperant les ajudes a la rehabilitació i regulant els pisos turístics que expulsen als veïns de molts barris.
El comerç de proximitat ha de ser un pal de paller de la nostra ciutat. Volem un espai públic de qualitat, amb millor neteja, il·luminació i asfaltat. La remodelació de la Rambla Nova i l’eix Unió-Prim-Apodaca han de ser la punta de llança d’aquest revulsiu, transformant tot el centre de la ciutat i la Part Baixa. Proposem incentivar l’obertura de nous comerços a peu de carrer i penalitzar fiscalment els locals tancats durant massa temps per preus abusius.
La sostenibilitat és el nostre compromís amb les generacions futures. Apostem per una mobilitat sostenible, connectant la ciutat amb la futura estació intermodal de l’Horta Gran, que permetrà arribar-hi a peu, en bicicleta, bus, tramvia o tren, i millorant la connexió del Camp de Tarragona amb l’alta velocitat. La nostra ciutat ha de ser verda, neta i saludable, amb una protecció total de l’Anella Verda i una gestió eficient dels residus.
La cultura és un dels grans motors de Tarragona. Garantim l’accés universal a la cultura amb la creació de noves biblioteques municipals i la provincial de Tabacalera, així com la protecció de tot el patrimoni material i immaterial de la ciutat. I reclamem que tiri endavant el Nou Complex de la Laboral a Camp Clar amb tota l’ambició amb que la vam projectar des de govern. Aquest equipament ha de ser un revulsiu per Ponent i tot el Camp de Tarragona!
Ja veieu que som insaciablement ambiciosos. La nostra és una ambició tarragonina i republicana perquè ens devem a aquesta ciutat, a aquest territori i a la seva gent. Tenim un projecte sòlid i guanyador i tenim un rumb per Tarragona. I això és el fruit d’anys de treball, d’escoltar tothom, de passejar els carrers, de participar del teixit associatiu, de compartir lluites i manifestacions i de patir els mateixos problemes i sentir els mateixos anhels que tots vosaltres.
Sabem que al davant hi tenim alguns lobbies que no ens volen perquè, quan vam governar, els vam treure la catifa vermella i els vam enviar a la cua com tothom, però què hi farem! Al final la nostra preocupació no és altra que el benestar i el progrés de la ciutadania de Tarragona, que per això som d’esquerra i som republicans.
Amigues i amics, tenim un somni per Tarragona i hem vingut a lluitar-lo amb tots vosaltres: una Tarragona cohesionada i sostenible, que s’estima a si mateixa i s’estima el seu país. I poc importa d’on venim, a nosaltres ens uneix cap on anem: una Tarragona republicana i una Catalunya lliure. Ajudem-nos entre totes i tots, que això és un treball en equip i hem vingut a guanyar!