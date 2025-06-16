El sud de Catalunya lidera, malgrat Salvador Illa
En les últimes setmanes, el president de la Generalitat ha visitat les nostres comarques amb un discurs triomfalista sobre la seua acció de govern que no s’adiu amb la realitat. Ha afirmat que el sud de Catalunya lidera i és així, però ha obviat una derivada rellevant: el Camp de Tarragona i les Terres de l’Ebre lideren, malgrat la seua inacció i falta de compromís.
Les nostres comarques avancen perquè tenim unes potencialitats enormes. Disposem d’un teixit econòmic fort i diversificat, des de la indústria fins al turisme, passant per l’agricultura i la pesca. Només algunes dades: representem el 20% de l’activitat turística del país, generem el 50% de la producció química a Catalunya i el 60% de l’energia del país, que volem que ens retorne a través d’inversions generades amb els Fons Nuclear.
També comptem amb una universitat de prestigi, amb 7 campus i 18.000 estudiants, i amb més d’una desena de centres de recerca capdavanters. Estem dotats d’infraestructures de primer nivell, com el port de Tarragona i l’aeroport de Reus, i gaudim de 5 reconeixements de la UNESCO com a Patrimoni de la Humanitat i de 13 denominacions d’origen.
Ara bé, el president i el seu govern ens van a la contra. D’exemples n’hi ha molts i n’apuntaré els més rellevants, començant pel col·lapse de l’AP-7 o pel servei indigne de trens. Per culpa de la seua mala gestió, hem patit un infern ferroviari durant el tall de Roda de Berà, però els problemes a Rodalies continuen: retards, cancel·lacions o aglomeracions en els vagons són el pa de cada dia per a milers d’usuaris que han de desplaçar-se a Barcelona o a Tarragona.
Des de fa temps, les plataformes Dignitat a les Vies i Trens Dignes estan fent una faena ingent i, des de Junts, hem traslladat les seues propostes al Parlament per aportar solucions. I, per cert, ara que el president Illa ha presentat la seua proposta sobre l’aeroport del Prat, també cal saber quin és el seu plantejament, si en té, sobre l’aeroport de Reus.
En el mateix patró d’inacció i falta de compromís del PSC amb el sud de Catalunya, convé recordar que els vots dels seus diputats a Madrid van posar en risc projectes estratègics, com l’Ecoplanta o la Vall de l’Hidrogen Verd. La fermesa de Junts va garantir una inversió de 1.100 milions d’euros i la seua viabilitat, mentre el president Illa callava per no incomodar el PSOE i Pedro Sánchez.
De la mateixa manera, ha enterrat l’ampliació del Centre Recreatiu i Turístic (CRT) i projecte el Hard Rock. Ha utilitzat les nostres comarques com a moneda de canvi per arribar a la presidència de la Generalitat. En aquest sentit, ara que tothom celebra els 30 anys de Port Aventura, és oportú recordar que aquells que fa tres dècades s’oposaven a la seua construcció són els mateixos que ara s’oposen al Hard Rock. Avui ningú no qüestiona el model d’èxit de Port Aventura, però la història es repeteix. Alguns no en volen aprendre i el president Illa es doblega als interessos dels Comuns, com també s’ha vist amb la taxa turística, aprovada sense el consens del sector i dels ajuntaments.
En definitiva, el sud de Catalunya lidera i ho fa, tot i les traves del president Illa. I el mateix passa al conjunt del país per part del seu govern: sense pressupostos, amb un procés de desnacionalització flagrant i una supeditació a Madrid que impedeixen defensar Catalunya i les nostres comarques com pertoca.