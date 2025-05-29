Opinió
El nou contracte de recollida de residus de Vendrell
Han passat cinc mesos des del començament de l’any 2025 i de l’entrada en vigor del nou contracte de recollida de residus, però el panorama al Vendrell, lluny de mostrar una ciutat que treballa pel canvi en el sistema de recollida a través d’aquest contracte, evidencia que hem entrat a les acaballes del cinquè mes de l’any amb el mateix sistema a tot el municipi.
Aquest fet em genera molts dubtes sobre els resultats que pot oferir aquest contracte en el seu primer any. Això em porta a escriure aquest article per desgranar les meves opinions sobre una qüestió que afecta directament els 30.971 contribuents de la nostra vila, obligats a pagar la nova taxa de residus.
Una visió general sobre aquest nou contracte aplicat al Vendrell ens porta a deduir que, amb la situació actual de manca de desplegament, tindrem diversos problemes per frenar la generació de rebuig i augmentar el reciclatge. Per poder entendre cap a on anem, cal saber d’on venim, i les dades que exposo a continuació són, francament, decebedores.
Les dades de 2024 posen de manifest un augment de 753.276 quilos en la generació de rebuig respecte de l’any 2023, fet que ha generat un increment econòmic en la despesa d’aquest àmbit de 116.396,98 euros. Aquestes xifres demostren que la ciutadania del Vendrell està molt lluny d’assolir els objectius de reducció marcats per la Unió Europea.
La manca de campanyes de conscienciació per part de l’Ajuntament del Vendrell i del Consell Comarcal, el menyspreu amb què tracta aquest tema l’alcalde cada vegada que contesta preguntes al respecte en un ple, i el silenci de la regidora Núria Rovira —qui hauria de respondre aquestes qüestions perquè són de la seva competència delegada— fan impossible cap millora en aquest àmbit. Els primers que haurien de transmetre la necessitat de reciclar pel bé de tothom són ells, i amb aquesta actitud, no ho fan.
Un altre problema, creat pels mateixos que ens haurien d’esperonar a reciclar, és la implantació i aprovació d’una taxa de recollida de residus que calcula els costos en funció dels metres quadrats de l’habitatge i que preveu un sistema de bonificacions que no s’ha implantat perquè el contracte de recollida encara no s’ha desplegat.
Les paraules del regidor d’Hisenda afirmant al ple que amb la nova taxa es reduïa l’import per a la majoria dels habitatges quedaran buides de contingut, ja que, a data d’avui, no s’ha implementat cap sistema per accedir a les bonificacions previstes, ni tampoc s’ha regulat de forma efectiva com s’aplicaran.
Un altre problema que es veu a venir és el que ens trobarem quan, l’any 2026, arribi una nova pujada de la taxa a causa d’una previsió poc realista de la despesa en rebuig per al 2025, amb una reducció pressupostada de 1.218.784,41 euros respecte al 2024. Aquesta rebaixa és inassolible si considerem que el desplegament del nou servei encara no s’ha fet i, encara que s’activés, la reducció en la meva opinió no seria tan significativa.
Pel que fa al nou sistema de recollida implantat al municipi, que preveu aplicar el sistema porta a porta al 66% del territori i contenidors intel·ligents a la resta, cal dir que, si bé pot semblar una bona aposta, el fet que la majoria de les zones on s’aplica el porta a porta siguin de segona residència —i, per tant, estiguin buides gran part de l’any— fa que el sistema perdi efectivitat. A més, quan aquestes residències s’ocupen el cap de setmana, en molts casos ni tan sols es recicla.
D’altra banda, el desplegament d’aquest sistema en aquest volum d’habitatges serà lent i complicat, i tot fa pensar que al llarg del 2025 continuarem tenint unes dades de reciclatge molt baixes. Per posar un exemple concret, al Nou Vendrell, Torreblanca i Sant Vicenç de Calders —on s’aplica el porta a porta des del 2020, amb uns 600 habitatges— es va trigar tres mesos en completar el desplegament.
Quant al sistema de contenidors intel·ligents que s’ha de desplegar al 34% del municipi (contenidors tancats de rebuig i orgànica), considero que la seva implantació, tardana i en un context en què la població ja està cansada de pagar, pot generar problemes. És probable que la gent acabi deixant la brossa al carrer quan trobi el contenidor tancat, o que llenci rebuig als contenidors oberts de paper i plàstic, generant així un augment d’impropis.
La meva anàlisi final sobre aquest desplegament és que, a causa de l’actitud de l’Ajuntament, que no s’ha preocupat seriosament per aquest tema, tindrem molts problemes per assolir els objectius marcats per la Unió Europea i acabarem pagant més diners per desfer-nos de la nostra brossa.
Lluny de conscienciar la població, s’està generant desmotivació, i això és molt perjudicial per a tothom. No obstant això, vull tancar aquest article recordant a la ciutadania que, tot i tenir uns polítics que no ens conviden a reciclar, ho hem de fer. No pas per ells, sinó perquè només tenim un planeta, i entre tots l’hem de cuidar.