Gaudim de la poesia
Tal com diu el diccionari de la llengua catalana de l’Institut d’Estudis Catalans la poesia és l’art del llenguatge que consisteix a expressar segons un ritme –normalment el del vers– un o diversos temes, una idea, un sentiment, etc. als quals cada poeta pot donar el seu valor propi i universal alhora.
Una definició que ens acosta a allò de què podrem gaudir l’última setmana de maig a la ciutat de Tarragona. Per als qui no coneixeu Transvers hem de dir que el festival va més enllà de les definicions. Un espai amable en què la força de la paraula provoca reflexió, gaudi, benestar i teixeix complicitats entre persones de totes les edats i condicions.
Enguany els actes previs del Transvers han fet ressonar veus poètiques molt reconegudes dins el món literari, veus que encara no havien traspassat els murs del festival. L’exposició Abcedari solidari de haikus de Miquel Martí i Pol al Moll de Costa, que han visitat gairebé dues mil persones; l’experiència d’en Ramon Besora, amic i company de Martí i Pol; l’escriptor i poeta Vicenç Llorca coneixedor de l’obra JM Llompart; versos llompartians amb l’espectacle Ocellada de ses illes; versos penjats amb la rosa de paper d’Estellés; tot plegat, propostes variades en forma de recitals, conferències i exposicions.
En la inauguració, Transvers 2025 convida a la poesia de joves emergents maridada amb música en un espai incomparable com és l’amfiteatre de Tarragona. A més de la diversitat de públic i d’espectacles, el festival segueix apostant per la diversitat d’espais: espais patrimonials com l’Amfiteatre, volta del Circ i casa Canals; el teatret del Serrallo– amb la roda de premsa, Cels canviants i espectacles infantils; la sala de l’ONCE amb tres escoles que fan poesia inclusiva, un nou local amb talent local, Gypsy Nel·lo i Glòria Ribera i els vespres de poesia a la cerveseria Twins.
Seguint amb la filosofia del Festival, a més de donar a conèixer el patrimoni poètic català, continuem afavorint i implicant el patrimoni poètic tarragoní i camptarragoní: Fina Anglès i Jasmin Bergadà, Misael Alerm, la ruta ‘Veus de dona a Tarragona’ que destaca 13 escriptores que van néixer o viure a la ciutat i que en van literaturitzar els espais. Noms com M Josepa Massanés, Olga Xirinacs, Montserrat Abelló, Isabel Ortega, Roser Guasch, Cinta Mulet, Lurdes Malgrat sonaran al festival.
En les tres edicions passades hem pogut constatar el valor de la paraula,–tan necessari avui dia–, i que la força de la poesia que arriba a tots els racons, persones i condicions. L’acostament de la poesia als infants i als joves amb capacitats diverses ens omple de satisfacció i ens ajuda a ampliar un públic sensible al fet poètic.
La quarta edició del Transvers s’adhereix al Congrés de Cultura Catalana, un nou espai de reflexió col·lectiva i del qual us convidem que en formeu part (Nou Congrés de Cultura Catalana). Dels molts reptes que planteja el Congrés, amb el festival, volem revertir les dinàmiques de minorització de la llengua i recuperar el seu valor per a les persones com a element d’inclusió en la comunitat.
Acabem amb uns versos de Josep M Llompart, poeta, assagista, traductor, estudiós de la llengua, gestor cultural, professor i activista cívic, figura destacada en la cultura de les Illes Balears, de qui celebrem els cent anys del seu naixement. Un fragment de la petita història familiar, homenatge a Pompeu Fabra, dins Memòries i confessions d’un adolescent de casa bona (1974). Que la gaudiu!
I no res més. Camino/camins de rodamón (amb una certa/por que l’avi m’empaiti) i les paraules/han madurat dins mi com una fruita./Ara soc d’elles i potser dels homes./Perquè els mots que altre temps jo no sabia/m’han abocat al poble,/als difícils carrers de la ventada,/als indrets ablamats on he de viure/i qui sap si morir.