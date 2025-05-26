Formació professional. Sí o...?
Les característiques de l’entorn i del dia-dia vital són afectades pels cicles temporals de qualsevol àmbit en les darreres dues dècades amb una precipitació d’esdeveniments que afecten la societat i a l’activitat de les empreses, especialment a les petites i mitjanes en la seva viabilitat. Els efectes de la crisi econòmica, la sanitària, la dependència energètica, la tendència a la deslocalització d’empreses, el fre a la ‘desglobalització’ i l’augment de vertigen del preu dels aliments no són superats.
Aquest gir pot generar el catalitzador que falta per fer un pas de gegant en el pensament dirigit a donar compliment a les necessitats que es consideren bàsiques per a les persones. En un context optimista és probable que estem preparats i disposats a fer que d’aquests esdeveniments emergeixi un futur millor. En conseqüència, tots plegats tenim l’oportunitat de fer-ho realitat.
La narrativa sobre la sostenibilitat és present als Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de l’agenda 2030 de l’ONU, on l’educació i la formació són presents arreu, incloses les empreses. En realitat es parteix del convenciment pel canvi, tot i que la implementació d’accions fèrtils i tangibles es fa a ritme molt lent. En la formació s’escau tenir molt clars els referents prioritaris per dirigir les accions amb la metodologia i estratègies pertinents. Aquests són: Coneixement de l’empresa. Execució de la prospectiva professional. Atenció als canvis en els perfils professionals. L’orientació professional i acadèmica i l’organització , el desenvolupament tàctic i seguiment del Sistema d’FP.
En una societat on el progrés econòmic depèn de la qualificació dels seus professionals, la formació professional és un dels elements clau a tenir en compte.
Serveixi com evidència el fet que en un país com el nostre amb una tradició eclipsada d’aquests ensenyaments, actualment existeix una demanda sostenible pel mercat de treball atès que l’FP no és una alternativa de menor qualitat que els tradicionals estudis acadèmics, sinó un camí més efectiu que uns altres cap a l’adquisició de competències envers la productivitat i competitivitat. És lògic conèixer els atributs i factors que fan més atractiva l’FP i que permeten superar la seva percepció com una segona alternativa per part dels estudiants.
L’estreta vinculació d’aquest Sistema formatiu amb el món empresarial mitjançant la professionalització i l’ocupabilitat a l’empresa són elements importants i significatius, amb una oferta variada d’especialitats titulades i de qualitat han superat l’impacte de la crisi de 2008 sobre l’ocupació, influint a l’increment d’estudiants d’FP. S’ha provocat un canvi, encara no suficient, en la percepció de l’imaginari col·lectiu sobre aquesta opció formativa fent possible que la situació es pugui revertir.
Una inversió en la valoració efectiva d’aquests ensenyaments garanteix un futur òptim. En aquest sentit, resulta evident que aquesta perspectiva no es pot refiar només als canvis legislatius, com la Ley Orgánica de Ordenación y Integración de l’FP, la Llei de Formació i Qualificacions Professionals i els seus reglaments, sinó que necessita una aposta decidida i pragmàtica que promogui la consolidació de la percepció real en l’imaginari col·lectiu i de les actituds de la població cap aquests estudis en els temes següents:
Consciència del valor efectiu i competitiu de l’FP.■ Percepció d’aquesta formació no només com una opció puntual, sinó com una fase d’un itinerari. Desvinculació de la Formació Professional amb la classe social. I ruptura dels estereotips de gènere, relatius a la preferència d’especialitats.
La Recomanació del Consell de la U.E. de 24/11/20 sobre l’educació i formació professionals (EFP), determina la configuració de l’FP a la U.E., i d’entre els 23 elements que determina, és significatiu el següent:
3.- Els sistemes d’EFP d’alta qualitat i innovadors proporcionen a les persones capacitats per al treball, el desenvolupament personal i la ciutadania, que els ajuden a adaptar-se i contribuir a la doble transició ecològica i digital...
Són necessàries polítiques proactives i de seguiment en aquest propòsit, per aconseguir la transformació de la Formació Professional actual que necessitem. I això suposa apostar (i invertir) en el coneixement, la gestió general i específiques d’aquests estudis, en la difusió d’una imatge positiva, ajustada a la realitat i, sobretot, en processos eficients d’orientació acadèmica i professional, a més de la difusió en edats primerenques, a la Secundària Obligatòria (ESO) i al Batxillerat
Conclusió: l’FP, «sí o sí!».