Per fi sabrem què respirem!
Després de dècades de clam ciutadà per fi s’ha adjudicat l’estudi independent de la qualitat de l’aire. Ha estat sempre una de les principals reivindicacions que la CUP hem tingut presents en tota la nostra acció política, tant dins com fora de l’Ajuntament. Arribar fins aquí no ha estat un camí senzill, i és que sembla mentida que políticament no s’hagi actuat amb major celeritat. Qualsevol persona que conviu amb la realitat que tenim al Camp de Tarragona pot intuir que la nostra situació no és normal.
No és normal que nuclis grans de població estiguin a poca distància del complex petroquímic més gran del Sud d’Europa; no és normal la pudor que sentim a diari i que penetra fins a dins de les nostres llars; però sobre tot no és normal que la població desconegui què estem respirant i com ens afecta a la nostra salut aquesta exposició química.
Tot i les mobilitzacions ciutadanes massives, l’accident mortal d’IQOXE, el reconeixement de malalties laborals a treballadors de la petroquímica i les mil i una torxes il•luminant el cel, el PSC no ha tingut mai cap voluntat política de portar a terme un estudi independent de la qualitat de l’aire. I sí, aquesta afirmació la fem de manera tan rotunda perquè els fets i el temps ens donen la raó.
Al 2015, quan per primera vegada la CUP obtenim representació política a l’Ajuntament de Tarragona, presentem una moció defensant la necessitat de realitzar un estudi independent de la qualitat de l’aire. Una moció que recollia les principals reivindicació que la plataforma Cel Net portava fent des del 2008, i a la que vam aconseguir que es sumessin ERC, Cs (amb Viñuales com a portaveu) CIU i ICV. Es va aprovar per unanimitat però les accions que contemplava la moció es van quedar en un calaix ja que el govern de Ballesteros mai va impulsar cap de les mesures votades.
Quan al 2019 la CUP tenim la clau per investir a Pau Ricomà alcalde, un dels punts que posem sobre la taula és la realització d’un estudi independent de la qualitat de l’aire. Per la CUP sempre va ser clau que aquest estudi comptés amb la partida econòmica necessària per tal que es pogués realitzar durant un període llarg de temps. D’aquesta manera podríem comptar amb un històric de dades i tenir clar quina és l’evolució de la qualitat del nostre aire. Aquesta partida, havia de permetre mesurar els compostos que respirem durant almenys 3-4 anys.
Amb l’entrada a govern de la CUP i portant la regidoria de medi ambient, aconseguim treure a licitacitació el contracte per realitzar l’esmentat estudi. De fet, just al maig del 2023, tot el procés administratiu de contractació s’havia realitzat i tan sols mancava adjudicar el contracte a l’oferta guanyadora. És en aquest context en el que Viñuales arriba a l’alcadia de Tarragona i s’atura la maquinària. A partir d’aquí, han estat dos anys en els que s’ha recargolat la interpretació dels processos de contractació pública per anar prorrogant l’adjudicació d’aquest contracte, sense cap fonament jurídic.
La CUP sense representació municipal, hem estat durant tot aquest temps demanant peticions d’informació per tal de poder estudiar tot l’expedient i entendre què estava passant. La paralització del procediment ha estat en tot moment una decisió política, un mandat entre despatxos amb trucades dels regidors del PSC donant instruccions directes de dubtosa legalitat. De fet, amb tota la documentació que la CUP hem anat recollint, vam valorar la possibilitat de portar el cas als jutjats per un possible cas de prevaricació de la senyora Mascaró (consellera de contractació) i el senyor García de Castro (conseller de medi ambient). Recordem que un cop oberts els sobres i feta la valoració l’Ajuntament té 5 dies per notificar l’adjudicació i la llei de contractes del sector públic no preveu cap supòsit que hi concorregués per no fer-ho i s’ha trigat més de dos anys.
La realitat ha estat que la CUP ha exercit el paper d’oposició des de fora de l’Ajuntament de Tarragona. Justament a la darrera petició d’informació i sol•licitud d’adjudicar el contracte un cop passats els 6 mesos acordats de suspensió, se’ns dona resposta i lliura la documentació el passat dia 29 d’abril. Just uns dies després, el 9 de maig, apareix de manera discreta una nota del gabinet de premsa de l’Ajuntament anunciant l’adjudicació del contracte a la UPC per realitzar l’estudi independent de la qualitat de l’aire.
El desconeixement és la base de qualsevol engany. La informació és poder. És necessari tenir dades per saber què respirem i millorar la nostra qualitat de l’aire. A partir d’ara, la població de Tarragona podrem tenir el poder per fer canviar les coses i acabar amb la impunitat d’una indústria que ja fa massa temps que s’ha enriquit a costa de la nostra salut. Per part nostra, seguirem vetllant perquè aquesta informació no quedi en un calaix i s’actui en conseqüència quan es tinguin resultats.