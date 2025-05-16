Opinió
Stop Creuers mesura la contaminació atmosfèrica dels ports de Tarragona i Barcelona
La contaminació atmosfèrica és un dels principals problemes ambientals que afecta la salut de les persones a escala global, especialment els infants, la gent gran i les persones amb malalties cròniques. L’informe ‘The State of Global Air 2024’ quantifica en 8,1 milions les morts prematures a tot el món relacionades amb la contaminació atmosfèrica l’any 2021, essent la segona causa de mort per darrere de la hipertensió.
A Catalunya, es calcula que aquesta contaminació de l’aire causa més de 3.000 morts anuals, deu vegades més que les morts ocorregudes en accidents de trànsit, si volem una referència. La contaminació de l’aire no només és un problema de salut pública, sinó també una qüestió de justícia social, les comunitats més vulnerables i amb menys recursos són les que acostumen a patir més els impactes negatius de la contaminació.
El transport marítim és un pilar fonamental del comerç global i de l’economia europea. El seu impacte ambiental és motiu de preocupació. D’acord amb el darrer Informe Mediambiental Europeu del Transport Marítim, elaborat per l’Agència Europea de Medi Ambient (AEMA) i l’Agència Europea de Seguretat Marítima (AESM), el 2022,les emissions de CO₂ del sector marítim han assolit els 137,5 milions de tones, cosa que representa un augment del 8,5% respecte a l’any anterior i un 14,2% del total de les emissions.
De tots és conegut que el Port de Tarragona es posiciona entre un dels més importants del conjunt del sistema estatal. Tancava 2024 amb un moviment de 32,33 milions de tones de mercaderies, on els productes químics experimentava un creixement del 80,7%, marcant un nou màxim històric amb 3,54 milions de tones. Pel que fa als resultats econòmics, Port Tarragona arribava a uns ingressos de 60,75 milions d’euros.
Com a tarragonins actius ens preguntem: quin és l’impacte que tenen aquestes xifres en la mala qualitat de l’aire que respirem? Per això hem mesurat l’aire que respirem als voltants del Port de Tarragona. Els resultats els trobareu a l’informe que presentem: Qualitat de l’aire als entorns dels ports de Barcelona i Tarragona. Campanya de ciència ciutadana: mesuraments d’òxids de nitrogen (NOx) realitzats entre setembre i octubre de 2024. Aquest report, impulsat per Stop Creuers Catalunya, Stop Creuers Tarragona i l’entitat alemanya Nabu, es pot consultar i descarregar a: www.stopcreuers.cat.
En aquesta campanya de mesurament, hem mesurat els òxids de nitrogen. De les dues formes químiques dels òxids de nitrogen (NO i NO2), la segona és la més rellevant pel que fa als efectes adversos sobre la salut; i a més, l’NO, tan bon punt es troba a l’atmosfera, s’oxida amb facilitat i produeix NO2. Per això en aquest informe se centra bàsicament en la contaminació i efectes originats per NO2. Elevades concentracions de NO2 perjudiquen la salut perquè afecta especialment el sistema respiratori danyant el teixit pulmonar, fet que es tradueix en morts prematures i malalties cròniques. NO2 afecta els trams més profunds dels pulmons, inhibint algunes de les seves funcions, com la resposta immunitària, i minvant la resistència a les infeccions. L’exposició crònica a baixes concentracions NO2 està associada a un increment en les malalties respiratòries cròniques, l’envelliment prematur del pulmó i la disminució de la capacitat funcional. A més de tot això, NO2 és un gas amb efecte d’hivernacle que agreuja notablement l’escalfament global.
Per a la captació del contaminant ambiental NOx (NO+NO2) vam fer ús de dispositius passius, que s’han deixat quatre setmanes exposats, de l’11 de setembre al 9 d’octubre de 2024, en ubicacions pròximes a l’entorn del port i de la zona de creuers. Concretament a Tarragona hem establert quatre ubicacions: grues històriques, parc infantil Serrallo, Port Marina Tàrraco, espigó de davant del moll de creuers, a una alçada de tres metres en zones amb ventilació i sense influència directa de cap focus contaminant. L’anàlisi dels captadors s’ha realitzat a un laboratori acreditat (SP12S photometer, Salzmann), segons normativa ISO/IEC 17025.
Els resultats són aquests: Al Port de Tarragona, les concentracions de NO2 varien entre 27.916 μg/m³ (Parc Serrallo) i 50.344 μg/m³ (espigó de davant del moll creuers). Totes les mostres superen el límit de l’OMS (10 μg/m³) i el futur límit europeu (20 μg/m³).
Els valors de contaminació obtinguts en els punts propers de les zones de creuers dels ports de Barcelona i Tarragona demostren el llarg camí que encara han de recórrer les autoritats de tots dos ports per assolir una qualitat d’aire saludable en aquests entorns. Així, queda palès que les mesures que ambdues autoritats puguin estar duent a terme per rebaixar les emissions contaminants de l’activitat portuària, i en especials dels creuers, són manifestament insuficients i ineficaces. Per més campanyes d’ecoblanqueig que facin, les dades objectives són molt greus i les perspectives per a la gent que viu a la vora del port són funestes; i més tenint en compte que es vol duplicar el trànsit de creuers a la ciutat
Com a resposta a aquest report Stop Creuers Catalunya i Stop Creuers Tarragona exigim una sèrie de mesures urgents i imprescindibles per tal de mitigar i eliminar dels nostres ports i ciutats aquesta contaminació i de perill per a la salut que representa:
- Restringir l’accés als ports dels vaixells contaminants. S’hauria de prohibir l’ús de fueloils pesants en vaixells amarrats i electrificar la totalitat dels molls de creuers per evitar tota classe d’emissions en ralentí.
- Reduir el nombre de terminals de creuers i els atracaments d’aquests vaixells fins a complir les normatives de l’OMS (10 μg/m³) i el futur límit europeu (20 μg/m³) en els terrenys del port i dels barris propers.
- Crear unes Zones de Baixes Emissions (ZBE) portuàries on es limitin els accessos als ports dels vehicles més contaminants.
- Fer un monitoratge continu de la contaminació emesa pels vaixells i especialment pels creuers, instal·lant estacions de mesurament fixes als molls turístics.
- Obligar les autoritats portuàries a procedir amb la màxima transparència, publicant dades en temps real de les emissions portuàries.
Tot això són mesures de mínims, donada la crisi climàtica i l’afectació per a la salut que viu a prop del port. Sobretot tenint en compte que el trànsit de creuers és completament imprescindible i la ciutat encara no en depèn.