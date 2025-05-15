Política útil en Salou

Creat: Actualitzat:

Desde el PP siempre hemos pensado que resulta incomprensible que, a día de hoy, Salou no cuente con un parque de bomberos propio, y fruto de ello presentamos una propuesta de resolución en el Parlament de Catalunya para instar al Govern a iniciar su construcción.

Por todos es sabido que Salou es un referente turístico a nivel internacional, viviendo una transformación radical cada temporada, hasta el extremo de que su población, que ronda los 31.000 habitantes censados, puede multiplicarse por tres, o incluso más, en los meses estivales, llegando a superar los 100.000 visitantes, incrementándose los avisos por emergencias que pueden requerir de la intervención urgente del cuerpo de bomberos. Sin embargo, esa urgencia se desvirtúa cuando en la actualidad dependemos de la respuesta de parques ubicados en otros municipios, lo cual puede resultar crítico en casos graves, por la insuﬁciencia de los tiempos de respuesta, ya que, aunque estos cuerpos realizan un trabajo ejemplar, la distancia puede ser determinante en situaciones de emergencia como incendios, accidentes de tráﬁco o rescates en zonas de difícil acceso que requieren de una intervención inmediata.

Salou no es solo un municipio costero; es un motor económico que atrae a turistas de todo el mundo, y si queremos garantizar su excelencia, debemos priorizar la seguridad de quienes lo visitan y lo habitan, y por ello un parque de bomberos propio no es un lujo, es una necesidad, y las administraciones deben velar por que así sea.

Hoy podemos decir con orgullo, que gracias a la iniciativa planteada por el Partido Popular de Catalunya, Salou ha dado un paso crucial para que la construcción de un parque de bomberos se haga realidad, por cuanto el pasado 30 de abril la misma fue aprobada por el Parlament y en consecuencia el Govern de la Generalitat deberá estudiar la viabilidad de poner en marcha la construcción de este equipamiento clave para la seguridad de residentes y visitantes, debiendo prever en los presupuestos la partida necesaria para hacer realidad el proyecto y garantizar la dotación de material y equipos.

Una vez más se demuestra que existe una forma de hacer política en la que, lejos de generar debates estériles, nos preocupemos por aquello que realmente les importa a nuestros vecinos, y es evidente que la seguridad es una de sus prioridades. Por ello, con la aprobación de la propuesta de resolución planteada por el PP de Catalunya, se pone de maniﬁesto que la instalación de un parque de bomberos no solo es una medida lógica y necesaria, sino que también es una inversión en la seguridad y el bienestar de la comunidad, y ahora solo cabe esperar que el Govern de la Generalitat ponga toda la «carne en el asador» para que se haga realidad a la mayor brevedad posible.