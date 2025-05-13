Presència de la indústria 4.0 catalana a Alemanya
Del 20 al 22 de maig vindran a Baden-Württemberg un grup de dotze organitzacions empresarials catalanes interessades a la Indústria 4.0 i visitaran algunes de les empreses alemanyes líders en aquest sector. Prèviament s’organitzarà un acte de networking a Reutlingen en què participaran interlocutors experts en els diferents subtemes de la Indústria 4.0 com són la intel·ligència artificial, la robòtica, la ciberseguretat, la impressió 3D, o l’automatització, tots residents a Alemanya.
Com se sap, la Indústria 4.0 implica la promesa d’una nova revolució que combina tècniques avançades de producció i operacions amb tecnologies intel·ligents que s’han d’integrar a les organitzacions, les persones i els actius. Es tracta d’una revolució marcada per l’aparició de noves tecnologies entre les quals, a més de les abans esmentades, figuren les tecnologies cognitives, la nanotecnologia i l’Internet de les Coses, entre d’altres. Les empreses estan cridades a comprendre els canvis i oportunitats que comporta la Indústria 4.0 ja que, en cas contrari, corren el risc de perdre quota de mercat.
Aquest intercanvi ha estat promogut per ACCIO Catalonia Trade and Investment que compta amb una oficina delegada a Stuttgart, i representa un nou pas important en el context actual de promoció de les relacions econòmiques regionals entre Catalunya i Baden-Württemberg.
Precisament va ser a la ciutat italiana de Varese on l’11 d’abril passat Catalunya va assumir la presidència anual dels 4 Motors per a Europa (4ME), l’aliança que des del 1988 reuneix les regions industrialitzades europees de Catalunya, Baden-Württenberg (Alemanya), Llombardia (Itàlia) i Auvernia-Ródano.
A més del president català, Salvador Illa, a l’acte van participar també el president de Llombardia, Antonio Fontana, el d’Alvèrnia-Rhône-Alps, Fabrice Pannekoucke, i el secretari d’Estat de Baden-Württemberg, Florian Hassler.
En aquesta data el Departament d’Unió Europea i Acció Exterior de la Generalitat de Catalunya va fer públic el Programa de treball de la presidència pel qual es proposa un eix central que es focalitza en “Els motors de la Brúixola: la contribució de les regions al debat sobre el futur model econòmic i social d´Europa”, i identifica quatre blocs estratègics, cadascun amb les respectives línies d’actuació i actuacions específiques amb els objectius globals sectorials següents: liderar la innovació en tecnologies avançades; descarbonitzar per competir; guanyar autonomia estratègica, seguretat i resiliència; i cap a una economia inclusiva sobre la base del talent, el treball digne i la igualtat d’oportunitats.
Es tracta, per tant, d’un model d’acció en què s’incorpora aquesta iniciativa enquadrada a la Indústria 4.0 de rellevància especial en les estratègies econòmiques dins de la Unió Europea.