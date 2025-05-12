El futur del Camp de Tarragona: Una crida a la transformació
El Camp de Tarragona és molt més que un territori; és un mosaic de somnis, reptes i possibilitats que reflecteix l’ànima de Catalunya. Avui, però, ens trobem en una cruïlla. D’una banda, un passat industrial que deixa cicatrius ambientals i socials; de l’altra, un futur que encara hem de construir. Com a ciutadans i ciutadanes del Camp, tenim l’oportunitat i la responsabilitat de triar el camí de la transformació, i una moció acabada d’aprovar pels Comuns al Parlament ens assenyala el rumb.
Aquesta no és una proposta qualsevol. És una visió ambiciosa que ens convida a tornar a imaginar el Camp de Tarragona com un territori pròsper, sostenible i cohesionat. No es tracta només de resoldre problemes, sinó de sembrar les llavors d’un futur on la dignitat humana, la salut ambiental i l’equitat siguin els pilars d’una nova prosperitat.
Una economia amb visió de futur
El cor d’aquesta transformació és un Pla Estratègic que hem de teixir entre totes: ciutadanes i ciutadans, institucions, empreses i entitats. No volem un document burocràtic o una munió d’alcaldes i d’alcaldesses reclamant interessos locals, sinó un projecte amb ànima, amb pressupost real i mecanismes per rendir comptes. Aquest pla ha de diversificar la nostra economia, alliberant-nos de la dependència de la industria contaminant i obrim les portes a sectors verds i innovadors. Imaginem un Camp de Tarragona pioner en energies renovables, amb comunitats energètiques locals i indústries arrelades i que generin oportunitats aquí mateix.
Per fer-ho realitat, necessitem eines com un Fons Sobirà Públic, que inverteixi en projectes transformadors amb una lògica de llarg termini. És hora que les decisions sobre el nostre model productiu es prenguin al Camp de Tarragona, pensant en les necessitats de la nostra gent.
Dignitat i equilibri territorial
No podem construir un futur sobre la precarietat i la contaminació. La salut ambiental és un dret, no un luxe. Fa dècades que acumulem un deute amb el territori: l’aire que respirem, els riscos per a la salut i la degradació del paisatge són recordatoris constants que hem d’actuar ja. Exigim controls estrictes, transparència i una normativa que protegeixi la nostra terra i la nostra gent.
La precarietat laboral, per la seva banda, és una ferida oberta. Joves que no poden emancipar-se, famílies que no arriben a final de mes, treballadors atrapats en la temporalitat... És inacceptable. Necessitem una Inspecció de Treball valenta, diàleg social genuí i incentius per a empreses que apostin per la dignitat laboral. Els fons públics han de servir per crear valor social, no per engreixar beneficis privats.
Aquest futur pròsper també ha d’arribar a tot el territori. El Camp és divers: l’energia de l’àrea metropolitana i la resiliència del món rural són dues cares de la mateixa moneda. Hem de potenciar l’agroecologia, el turisme sostenible i l’economia social per teixir una xarxa que cohesioni les nostres comunitats i enalteixi la nostra identitat.
Connectar és cohesionar
La cohesió social està en risc quan l’habitatge es converteix en un privilegi. Famílies desnonades, joves expulsats per preus impossibles... És una emergència que demana un pla de xoc amb inversió massiva i una Mesa d’emergències que posi el dret a l’habitatge al centre.
La mobilitat sostenible és igualment urgent. Ens mereixem un TramCamp operatiu el 2026, uns trens regionals f iables i uns accessos al Port i l’estació del Camp que estiguin a l’altura del segle XXI. Connectar el territori no és només una qüestió d’infraestructures; és donar vida a la nostra gent.
Les persones, el nostre futur
El futur del Camp és la seva gent. Necessitem una Formació Professional d’excel·lència, connectada amb els sectors emergents, i una col·laboració amb la URV i els centres de recerca per liderar la innovació. Alhora, hem de cuidar les nostres arrels: el sector primari no és només economia, sinó cultura, paisatge i sobirania alimentària. Donar suport als nostres pagesos i ramaders és una aposta pel futur.
Un moment per a la valentia
El Camp de Tarragona ens observa. Els ciutadans esperen acció, no paraules. Aquesta moció és una invitació a triar el camí de la transformació, rebutjant la inèrcia i la resignació de les capelletes. És una crida al Govern per liderar amb decisió i a tots els grups polítics per sumar-se a aquest esforç col·lectiu.
Tenim l’oportunitat de construir un Camp de Tarragona que sigui sinònim de prosperitat compartida, innovació i respecte pel medi ambient. És un repte que ens interpel·la a totes. Gent del Camp, gent del llamp!