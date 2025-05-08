Opinió
Una mesura que beneficiarà a milers de tarragonins
No ha ocupat grans titulars de comunicació, ni se li ha donat una gran importància, però és d’aquelles mesures que milloraran la vida quotidiana de la gent. Em refereixo a la reforma de la renda garantida que ha impulsat el Govern de la Generalitat.
Com deia, és un pas endavant molt significatiu. Ho és perquè permetrà que les famílies que reben sous inferiors als 1.500 euros mensuals puguin cobrar la renda garantida de ciutadania. De fet, gràcies a aquesta reforma serà possible que aquestes ajudes siguin compatibles amb tenir un treball, i que la quantia depengui del salari i de l’estructura familiar.
Per què impulsem aquesta iniciativa? Perquè hem detectat que tan sols el 20% de les persones que es troben en situació de pobresa reben aquesta renda garantida. Per tant, hem impulsat aquesta modificació per fer realitat que milers de famílies tarragonines puguin accedir a la prestació de manera efectiva.
Per exemple, gràcies a aquest canvi de normativa podran rebre la renda les famílies que comparteixin domicili, així com aquelles que ja reben prestacions per dependència, discapacitat, beques escolars per menjador, transport, estudi, etcètera. Arribarem a més famílies i de forma més ràpida.
És a dir, que l’objectiu és que d’una banda s’ampliï l’accés a la prestació i de l’altra que aquesta sigui compatible amb altres prestacions socials. En aquest sentit, la proposta de llei de la renda garantida de ciutadania que ha defensat el PSC contempla complements addicionals en els casos de les famílies amb infants menors d’edat, ja que la realitat és que quan parlem de pobresa les famílies amb nens i nenes tenen un major grau de vulnerabilitat.
En definitiva, estem davant d’una millora molt important de la regulació d’aquesta renda garantida de ciutadania que tindrà un impacte directe a les comarques tarragonines i moltes famílies se’n veuran directament beneficiades.
Mireu, si seguiu determinats mitjans o certes xarxes socials comprovareu que no és diu ni mitja paraules d’iniciatives positives i reals com les que us acabo d’explicar i que, en canvi, van plens de fake news i de les difamacions més inversemblants.
No perdrem el temps amb el soroll estèril, malgrat tot el que sacseja la maquinària del fang la veritat és que estem vivint un període de creixement econòmic, amb l’atur a la baixa i els contractes indefinits amb màxims històrics. Això no vol dir que no hi hagi problemes, fins i tot problemes greus -com l’accés a l’habitatge-, en absolut.
Però si que vol dir que hem d’aconseguir que aquest creixement beneficiï directament al conjunt de la ciutadania, i no només a les oligarquies econòmiques i financeres. I sobretot vol dir que tots i cadascun dels nens i nenes del país han de tenir tres àpats nutritius al dia garantits per l’administració. Cap nen o nena ha de passar gana sota cap concepte.
Crec que aquesta és la política útil que ens demanda la gent a peu de carrer, la que transforma la realitat i millora la qualitat de vida de les persones. Aquest és el camí que seguirem recorrent.