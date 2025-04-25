Diari Més
Estefania Garcia Esteve

Estefania Garcia Esteve

Presidenta del Comitè d’Empresa de l’Administració Central – UGT

Intel·ligència artificial i drets laborals: el repte del nostre temps

Creat:

Actualitzat:

El món del treball està immers en una transformació accelerada impulsada per l’avenç de la intel·ligència artificial (IA), present ja en sectors com la indústria, els serveis, l’educació, la sanitat o l’administració pública. Davant aquest escenari, el moviment sindical —i especialment la UGT— té una missió clara: garantir una transició digital justa, que posi les persones al centre i no deixi ningú enrere.

A Tarragona, aquest debat és urgent. Som un territori industrialment potent, amb sectors com la química, la logística o el port, però també amb una presència destacada de serveis públics com la sanitat, l’ensenyament i l’administració. La introducció de sistemes basats en la IA ja està alterant l’organització del treball i la qualitat del servei en aquests àmbits.

Des de la UGT, defensem una implantació de la IA basada en la regulació, la participació i els drets. No podem acceptar que les empreses o les administracions introdueixin sistemes automatitzats sense comptar amb el diàleg social ni amb la negociació col·lectiva. Cal garantir que els algoritmes no perpetuïn discriminacions i que els processos de decisió automatitzats siguin transparents i supervisables. La IA no pot ser una excusa per deshumanitzar o precaritzar les condicions laborals.

En sectors com la química o l’energia, la introducció d’automatismes ha d’anar acompanyada de garanties de seguretat. I en els serveis públics, hem de reivindicar que la tecnologia serveixi per millorar l’atenció a la ciutadania, no per reduir plantilles o externalitzar funcions essencials.

La IA pot ser una eina valuosa si es fa servir amb criteris de justícia social. Pot ajudar a millorar la productivitat, reduir riscos laborals o afavorir la conciliació. Però això només serà possible amb una acció sindical forta que vetlli pels drets de les treballadores i treballadors.

Aquest 1 de Maig, a més de reclamar salaris dignes, reducció de jornada o igualtat efectiva, també hem de defensar el dret a una transició digital justa. El repte no és la tecnologia en si, sinó com l’integrem en un model de societat més equitatiu i democràtic.

El futur del treball a Tarragona també es juga en el terreny de la intel·ligència artificial. I només el podrem construir des del diàleg, la responsabilitat col·lectiva i la defensa dels drets laborals.

tracking