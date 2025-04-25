Intel·ligència artificial i drets laborals: el repte del nostre temps
El món del treball està immers en una transformació accelerada impulsada per l’avenç de la intel·ligència artificial (IA), present ja en sectors com la indústria, els serveis, l’educació, la sanitat o l’administració pública. Davant aquest escenari, el moviment sindical —i especialment la UGT— té una missió clara: garantir una transició digital justa, que posi les persones al centre i no deixi ningú enrere.
A Tarragona, aquest debat és urgent. Som un territori industrialment potent, amb sectors com la química, la logística o el port, però també amb una presència destacada de serveis públics com la sanitat, l’ensenyament i l’administració. La introducció de sistemes basats en la IA ja està alterant l’organització del treball i la qualitat del servei en aquests àmbits.
Des de la UGT, defensem una implantació de la IA basada en la regulació, la participació i els drets. No podem acceptar que les empreses o les administracions introdueixin sistemes automatitzats sense comptar amb el diàleg social ni amb la negociació col·lectiva. Cal garantir que els algoritmes no perpetuïn discriminacions i que els processos de decisió automatitzats siguin transparents i supervisables. La IA no pot ser una excusa per deshumanitzar o precaritzar les condicions laborals.
En sectors com la química o l’energia, la introducció d’automatismes ha d’anar acompanyada de garanties de seguretat. I en els serveis públics, hem de reivindicar que la tecnologia serveixi per millorar l’atenció a la ciutadania, no per reduir plantilles o externalitzar funcions essencials.
La IA pot ser una eina valuosa si es fa servir amb criteris de justícia social. Pot ajudar a millorar la productivitat, reduir riscos laborals o afavorir la conciliació. Però això només serà possible amb una acció sindical forta que vetlli pels drets de les treballadores i treballadors.
Aquest 1 de Maig, a més de reclamar salaris dignes, reducció de jornada o igualtat efectiva, també hem de defensar el dret a una transició digital justa. El repte no és la tecnologia en si, sinó com l’integrem en un model de societat més equitatiu i democràtic.
El futur del treball a Tarragona també es juga en el terreny de la intel·ligència artificial. I només el podrem construir des del diàleg, la responsabilitat col·lectiva i la defensa dels drets laborals.