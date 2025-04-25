Opinió
Alimentació saludable per a la gent gran: cuidant a qui ens ha cuidat
En un món que evoluciona ràpidament, oferir productes saludables que millorin el benestar de les persones, des dels més petits fins als més grans, és una prioritat en l’àmbit de la salut pública. Fruselva és coneguda internacionalment com a líder en nutrició infantil, però la nostra missió és crear aliments nutritius, saborosos i accessibles per a totes les edats, incloent-hi la gent gran. La nostra prioritat és garantir que cada etapa de la vida estigui acompanyada d’una alimentació sana que contribueixi a una longevitat activa i a una bona qualitat de vida.
El futur ja és aquí, i amb ell un canvi demogràfic important. En els pròxims 10 anys, el grup de població major de 65 anys a Catalunya creixerà un 24,4%, un canvi que afecta tot Espanya i Europa i que suposa un canvi de paradigma social i econòmic. Aquest nou mercat es coneix com a Silver Economy. Per a Fruselva, aquest canvi és una oportunitat per innovar i oferir solucions adequades a les necessitats d’aquest segment.
El concepte de longevitat activa fa referència a la capacitat de les persones d’envellir mantenint un estil de vida saludable, amb una alta qualitat de vida i una participació activa en la societat. A mesura que envellim, les necessitats nutricionals i habilitats canvien, i una alimentació sana és essencial per mantenir una vida activa i independent. Així, les proteïnes són fonamentals, ja que ajuden a mantenir la massa muscular, el sistema immunitari i la salut general.
Innovació alimentària: Nova línia de productes de Fruselva pensats per a la gent gran
Les persones grans sovint tenen dificultats per consumir certs aliments, com el peix, la carn o els ous, i el cos perd capacitat per assimilar nutrients com el ferro o el calci. Això fa necessari oferir alternatives nutricionals pràctiques, adaptades a les seves necessitats, per mantenir una dieta equilibrada. A Fruselva, el nostre departament de R+D+I treballa constantment per crear productes que responguin a les demandes dels més grans, amb un enfocament en la nutrició i la facilitat d’ús. Els nostres productes no només són rics en proteïnes i vitamines, sinó que també estan dissenyats amb textures suaus i fàcils de digerir, adaptades a les preferències dels més grans. La varietat de sabors és essencial per mantenir l’interès en els àpats, i les nostres solucions busquen fomentar una alimentació equilibrada i sostenible.
Aquests productes també tenen en compte l’aspecte social i emocional de l’alimentació. Per a moltes persones grans, el menjar és una oportunitat per socialitzar amb la família, per la qual cosa és fonamental que els àpats no siguin només una necessitat fisiològica, sinó una part important del benestar emocional. Gràcies a la nostra experiència, Fruselva ha rebut finançament de la Unió Europea-NextGenerationEU per desenvolupar el projecte SENVAFUN, orientat a la creació d’aliments saludables i sostenibles per a la població sènior.
Una nova oportunitat per al benestar de la gent gran
A mesura que avancem, el nostre objectiu és promoure una alimentació saludable, equilibrada i adaptada a cada etapa de la vida. A més de crear productes innovadors, volem educar i sensibilitzar sobre la importància de l’alimentació en la salut i en l’envelliment actiu. El nostre compromís és dissenyar productes que cobreixin les necessitats nutricionals específiques de les persones grans, amb un enfocament en la longevitat activa i la prevenció de malalties cròniques.
La transformació demogràfica no és només un repte, sinó una gran oportunitat per repensar com enfoquem la salut i l’alimentació. A mesura que la població major de 65 anys continua creixent, cal garantir que els productes alimentaris siguin adequats i accessibles, proporcionant les eines necessàries per mantenir una vida activa, saludable i plena. A Fruselva, estem compromesos amb aquesta causa, oferint productes innovadors que milloren la qualitat de vida dels nostres avis.