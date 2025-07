Tarragona desespera: el desequilibri sanitari

Creat: Actualitzat:

Tarragona necessita dos CUAP, no un de sol. Aquests centres d’urgències d’atenció primària, oberts les 24 hores i equipats per fer analítiques i radiografies, tenen com a funció principal resoldre problemes de salut urgents de baixa i mitjana complexitat. Aquestes afeccions es poden atendre abans en els CUAP que a les urgències hospitalàries, on es prioritzen els casos de risc vital. A més, ajuden a descongestionar-les.

La recent visita a Tarragona per part de la consellera de Salut, Olga Pané, ha servit per reiterar que la necessitat del servei de CUAP continua aturada. També ha generat rebuig pel veïnat de Ponent i la Federació d’Associacions de Veïns, que discrepen de la proposta del Govern socialista de Salvador Illa sobre tornar a estudiar la zona on ubicar-lo.

Tarragona menystinguda

Des del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, el passat 2 de desembre vam registrar una proposta de resolució amb una mirada a mitjà termini sobre la planificació sanitària a Tarragona. Pel seu volum de població, la ciutat ha de tenir dos CUAP, no només un, i evitar enfrontaments entre àrees i barris.

La ciutat de Barcelona en té diversos, i Girona o Lleida també en disposen, igual que altres localitats menys poblades. En canvi, Tarragona és l’única capital de demarcació que encara no en té cap. Cambrils, Reus o Salou ja els van obrir, fet que evidencia un doble greuge comparatiu.

La nostra proposta —pendent de votació al Parlament en una comissió de salut on es dilaten les tramitacions— demana planificar, amb consens amb l’Ajuntament i amb caràcter urgent, dos CUAP al terme municipal. S’hauria de prioritzar el primer amb immediatesa i calendaritzar ara mateix el segon, en terrenys cedits pel consistori i responent a les necessitats sanitàries de la ciutat i l’entorn.

Barcelona versus Tarragona

Cal una visió de conjunt, valenta i amb sentit de ciutat. L’anunci de la Consellera no reconeix la feina realitzada que visualitzava que Ponent té prestacions menors que altres zones. Aquest posicionament repeteix l’error del règim franquista d’un urbanisme desequilibrat i una planificació deficient.

Fins i tot si el Parlament aprova els dos CUAP, el darrer any demostra que el PSC no defensa els interessos del Camp de Tarragona. Cal recordar que van votar en contra de l’aparcament low cost a l’estació del Camp de Tarragona en terrenys cedits per la Secuita, aprovat per àmplia majoria.

Des de Barcelona també s’han oposat a declarar la Processó del Sant Enterrament —que enguany fa 475 anys— com a Festa Patrimonial d’Interès Nacional, tot i l’acord unànime de l’Ajuntament de Tarragona i el greuge patit envers a d’altres celebracions similars.

El Govern d’Illa no respon a les necessitats de la ciutadania, desobeeix els acords parlamentaris, i es mou dins una dinàmica propagandística que no soluciona els problemes reals de les persones del sud del país.