Quelcom més que èxits esportius

Creat: Actualitzat:

«Vndran molts més èxits, n’estic segura». Així acabava fa just un mes, el passat 10 de març, el meu discurs de reconeixement als jugadors de Reus Deportiu d’hoquei després d’haver guanyat la vuitena Copa del Rei, un triomf que no aconseguia des del 2006. I vet aquí que acabem d’acollir tres celebracions esportives al Saló de Plens de l’Ajuntament de Reus: l’ascens a la SuperCopa Catalunya de l’equip de bàsquet del Reus Deportiu, la pujada a la Superlliga 2 del Club Voleibol Reus i el pas a Segona RFEF del Reus FC Reddis.

Tres ascensos que tenen en comú l’esforç, el treball en equip, la determinació, la constància i la tenacitat, però també l’orgull, la passió i el sentiment de pertinença, l’ambició i la voluntat que Reus excel·leixi en l’àmbit esportiu i de fer d’ambaixadors de la nostra ciutat.

La vostra implicació i la vostra perseverança té molt de mèrit. En molts casos, el que heu aconseguit era inimaginable fa cinc anys. Però ho heu fet. Amb humilitat, fins i tot començant pràcticament des de zero de nou. Estem orgullosos de vosaltres i el vostre exemple ens ha de servir de mirall en molts altres àmbits.

Reus és molt divers en esports i entitats i els equips de màxim nivell dels diferents esports i entitats són la punta de la piràmide, representen la màxima capacitat competitiva i són els màxims exponents de tot un projecte, projecte on el realment important, és tota la feina que any rere any, dia a dia es fa amb els equips de base.

Aquesta base representa el ciments del projecte, és la que els fa sostenibles i el que els hi dóna sentit. Representa el gros de la massa social que li dóna força a l’entitat, representa l’esport al servei de les persones, de totes, l’esport com a element de promoció de la salut, element de creixement personal i socialitzador, l’esport com a resort per a potenciar i garantir el benestar emocional dels practicants.

L’esport és exigent, comporta sacrifici, col·laboració, i porta a les persones a aprendre i desenvolupar valors i capacitats que ens fan millors, com la vida, els reptes no son fàcils, i l’esport, a tots els nivells, de vegades es dur i difícil, per això hem treballar per a garantir el benestar emocional als espais esportius i per aconseguir gràcies a l’esport, persones resilients, empoderades i fortes.

Felicitats a tots i totes: plantilles, entrenadors, equips tècnics, juntes directives i seguidors per la vostra tasca. Des de l’Ajuntament sempre estarem al vostre costat per encoratjar-vos a seguir fent de l’esport part de la vostra vida, i a ajudar a que formi part de la vida de moltes més persones, a ser referents, fomentar els valors de l’esport entre els reusencs i les reusenques, i a fer de l’esport quelcom divers, inclusiu i respectuós.

Reus és Esport!