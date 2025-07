14 d’abril: la República com a horitzó de llibertat i justícia

Creat: Actualitzat:

Aquest dilluns commemorem el 94è aniversari de la proclamació, per part de Francesc Macià, de la República Catalana dins d’una federació

de Repúbliques ibèriques. Reus, com a motor del republicanisme català, va viure el 14 d’abril de 1931 amb l’esperança que prosperés un projecte col·lectiu de progrés social, que defensava la igualtat, l’educació i la

cultura.

Avui fem una nova crida a la memòria, a la dignitat i al compromís, perquè més de nou dècades després mantenim viu aquell esperit. I no pas per nostàlgia, sinó per una ferma convicció. Els valors republicans continuen sent avui més necessaris que mai.

Quan parlem de República parlem de justícia social, de drets col·lectius, de participació ciutadana, del bé comú. Reivindicar la República és mirar endavant sense por. Però vivim temps complexos. L’extrema dreta guanya

espai a Europa, i pot guanyar-ne també al nostre país. Els discursos d’odi, la xenofòbia, el masclisme i el negacionisme climàtic s’estan estenent.

No podem normalitzar-ho. Ara que els fonaments de la democràcia s’estan veient amenaçats, és el moment de més republicanisme. Davant de qui vol imposar un nou ordre tot torpedinant les relacions internacionals, és un deure republicà plantar cara.

Ho hem de fer amb més democràcia, amb més compromís cívic i amb més valentia. Perquè només des de la convivència, la inclusió i el respecte podem construir una societat realment lliure. El republicanisme ens permet abordar afers d’abast social com la immigració, la precarització, o el retrocés en drets i llibertats que alguns pretenen imposar.

Des de la convivència, la inclusió i el respecte podem construir una societat realment lliure. I és precisament en aquest camí que apel·lem a les noves generacions. La República ha de ser una eina per interpel·lar el jovent, per convidar-lo a formar part de la vida política i social, per obrir espais de participació.

Les i els joves i el seu compromís amb els valors republicans són la garantia d’un futur amb igualtat d’oportunitats, d’una societat feminista, ecologista, antifeixista i justa. Des de Reus, des d’Esquerra Republicana de Catalunya, continuarem treballant per una ciutat més democràtica, cohesionada i socialment justa.

La política que fem als municipis és la primera trinxera democràtica. I és des d’aquí que, amb compromís i amb la mirada posada a l’horitzó, podem avançar cap a una República de tothom, per a tothom.