Hard Rock, això ara ja toca

L’any 2024 vaig escriure tres articles sobre el Hard Rock, el tretze de febrer, el vint-í-dos de maig i el set d’agost, en aquest recordava que les eleccions catalanes del 12 de maig van ser provocades perquè En Comú/Podem va vetar el projecte de Hard Rock. ECP i la CUP, van perdre la seva representació tarraconense al Parlament català, quan existeix un consens majoritari del territori a favor de la inversió americana, ja que tots els sectors comercials i turístics, també els dos municipis, Salou i Vila-seca, estan a favor i veuen el complex d’oci, com l’oportunitat perfecta i un revulsiu per captar nous mercats, consolidant els existents i allargar una mica més la temporada. Amb Port Aventura van passar dels tres o quatre mesos turístics, als vuit o nou d’ara.

Hard Rock no és sols un casino, els jocs d’atzar representa un 3% de la inversió. La previsió és crear uns 10.000 llocs de treball. Des de la Federació Empresarial d’Hostaleria i Turisme expressen la seva incredulitat si es fa un pas enrere i critiquen als polítics, ja que «estan fent un paper ridícul i demostren una gran manca de serietat. No podem ser moneda de canvi».

El mes de febrer la CUP i la plataforma ‘Aturem Hard Rock’ han fet públic un informe jurídic de la Generalitat sobre els possibles costos d’aturar aquest projecte, que desestimava la majoria de les repercussions econòmiques per indemnitzacions a l’administració catalana, desmentint així anteriors ‘informacions que parlaven d’un cost de 50 milions d’euros per aturar el projecte’. L’informe amb 60 pàgines relatava una estimació de la indemnització per dany emergent i lucre cessant, que el Departament d’Economia i Finances confirma que parar el projecte pot suposar un cost entre 37,7 i 50 milions d’euros per la responsabilitat patrimonial.

El Pla Director Urbanístic està des de finals del 2022 en punt mort, després que un informe del Departament d’Acció Climàtica tombés la seva aprovació definitiva, ja que ha de revisar tres aspectes: 1. La connectivitat ecològica entre els dos espais existents de la Xarxa Natura 2000; 2. Una avaluació ambiental de la mobilitat que generarà el complex i 3. Cal concretar les mesures ambientals compensatòries. Tot això requereix inversió de 60 milions d’euros que s’ha de fer càrrec el promotor. També s’ha canviat la fiscalitat del joc, ja que es mantindrà en el 55% inicial (s’havia aprovat una baixada al 10%).

El Pla Director Urbanístic ja fa dos anys que es tramita i s’està a l’espera d’un informe que avali la construcció del macrocomplex i des del punt de vista mediambiental, que sigui absolutament rigorós. Això ho saben els alcaldes, les cambres de comerç i tot el teixit social i econòmic del territori. Tothom vol fomentar un tipus de turisme no massificat i sostenible. Hi ha qui parla que en tot aquest serial s’estan produint situacions hipòcrites i contradictòries.

L’alcalde de Salou, Pere Granados, manifestava el 14 de febrer que “el projecte està més a prop que mai” i afegia que «s’ha perdut una dècada amb històries inventades». A més acusava ERC de «jugar a la puta i la Ramoneta per no posicionar-se amb el projecte» i que l’anterior informe ambiental era només «un esborrany filtrar malintencionadament». Granados també acusa els Comuns de «dir ximpleries i enganyar a la gent i anar en contra del progrés dels territoris» i a la CUP de «fer soroll antisistema».

Vull acabar recordant l’escrit de Josep Gironès de l’escriptor i exregidor de turisme de Vila-seca publicat el 16 ce gener a la premsa local que titulava «El Hard Rock és mort» i que entre altres coses deia que «la seva pèrdua constituirà un èxit polític per als partidaris de la política del no, dels que s’oposen a les polítiques d’altres en nom d’un fals progressisme i d’una pretesa superioritat moral disfressada d’esquerres que no porta enlloc... per si encara hi fóssim a temps, ens cal observar on ens ha portat la política d’implantar elements de gran valor turístic i a quin nivell han quedat les institucions governades pels partidaris del no».

Amb el govern del president Salvador Illa esperem que aquest embolic es resolgui d’una vegada per totes. Això ara ja toca.