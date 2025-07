Creat: Actualitzat:

La sexualitat és una part de la vida intima de les persones que integra aspectes fisiològics, psicoemocionals, socials i relacionals i que està també, considerablement influenciada per circumstàncies històriques i culturals.

Vet aquí, doncs, que la sexualitat és un fenomen complex on conflueixen multitud de factors que la condicionen. Una alteració o afectació en qualsevol d’aquestes dimensions pot esdevenir en una disfuncionalitat de la nostra sexualitat.

El cas és que, si en circumstàncies on no es produeix cap mena d’anomalia en les funcions sexuals es parla poc de sexualitat i socialment encara continua sent un tema tabú, la sexualitat de les persones que pateixen càncer queda relegada al no res, es converteix en el forat negre obscur i profund de la inexistència. Sovint, els professionals no informen i els pacients no pregunten i acaben pensant que la seva vida sexual s’ha esvaït amb el càncer.

Certament, patir un procés oncològic, els tractaments als que es veuen sotmesos aquests pacients o haver passat per aquesta experiència i conviure amb les seqüeles que se’n poden derivar, indefectiblement, afecten la vida sexual d’aquelles persones que han d’afrontar i conviure amb un procés de càncer, però això no significa, de cap manera que, patir un càncer, impliqui renunciar a l’experiència sexual, i és per això que des de SOM HEURA volem reivindicar una “sexualitat oncològica” on l’objectiu, com en tants altres processos i canvis que comporta la vida de les persones és l’acceptació i l’adaptació a les noves circumstàncies sempre, oferint la informació i el suport necessari i adaptat a cada persona.

Decidir posposar l’activitat sexual durant una part del procés ha de ser un acte respectat i pres en consciència, així com reprendre o seguir amb una vida sexual activa, sempre amb l’acompanyament de professionals formats en el tema i des del coneixement de les limitacions i dificultats que suposa la pròpia malaltia. Alguns d’aquests entrebancs passen per dolor en les relacions sexuals, dificultats per aconseguir orgasmes, disfuncions erèctils, etc. Però també ens interessa anar més enllà i saber com viu la sexualitat una persona amb càncer, què pensa, com se sent, com és la relació que estableix amb el seu cos i com ha afectat la relació amb la seva parella o com el tractament o la recuperació a posteriori han canviat de forma significativa la seva vida sexual, en quin sentit i com ho afronta.

Donar visibilitat i tractar amb rigor professional i empatia la sexualitat dels pacients oncològics és un dels propòsits de SOM HEURA, és per això, que és una temàtica que ens ocupa i a la que volem destinar una part dels nostres esforços, Amb aquesta finalitat, estem elaborant una enquesta que distribuirem a la població que vulgui participar per obtenir informació de forma directa i detallada sobre la seva vida sexual i així poder fer una anàlisi detallada de les necessitats i demandes d’aquest col·lectiu i enfocar la nostra tasca en abordar aquest tema en funció dels resultats obtinguts.

El càncer té moltes arestes i una d’elles és el canvi en la sexualitat que se’n deriva, volem contribuir, en la mesura que puguem, a la millora i recuperació d’aquesta faceta de la vida tant fonamental pel benestar de la salut física, mental i emocional de les persones.