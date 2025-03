Questionant el Tramcamp

Creat: Actualitzat:

Properament s’iniciaran les obres del TRAMVIA a les nostres contrades, som molts que hem qüestionat aquest traçat, però hem de reconèixer i felicitar els promotors de haver-sen sortit amb la seva idea. Amb forces debat i tertúlies hem intentat donar la nostra diferent visió del traçat com també del tipus de vehicle seleccionat, no hem pogut convèncer.

Ningú ens ha pogut dir i demostrar, quins punts de tota aquesta xarxa de transport públic de viatgers estava sense servei o que era lenta la seva comunicació, amb SALOU, VILA-SECA, CAMBRILS, REUS, TARRAGONA i els seus corresponents barris. Molta por ens fa, que l’únic interès dels promotors sigui la seva construcció i no pas la seva explotació, quant ens manquen inversions a sanitat , ensenyament i d’altres (que fàcil es disparar amb pólvora del rei).

Els usuaris que vulguin agafar qualsevol recorregut, tant sigui CAMBRILS, TARRAGONA - REUS, TARRAGONA i d’altres, haurà de ser conscient de la durada de l’esmentat recorregut. Ens seguim preguntant? Aquest recorregut entre TARRAGONA i REUS farà disminuir la circulació de cotxes? Jo diria que a causa de la durada del viatge NO, el ciutadà preferirà agafarà el tren (10 minuts) o el bus (20 minuts) contra un tramvia amb multitud de parades i llarga durada del trajecte. Tindrem garantit que si hi ha qualsevol avaria o incident en el recorregut, ens podran garantir que el seguen tramvia podrà passar com fan els autobusos? Seria interessant poder consultar les incidències dels TRAMVIES DE BARCELONA, els cops que el servei s’ha aturat a causa d’incidències i sortides de via de l’esmentat tramvia. Per què no s’ha pensat amb els nous sistemes de transport més econòmics i més operatius que ja comencen a fer-se servir arreu del món? És que el nostre BAIX CAMP I TARRAGONÈS no es mereixen un servei innovador i no un sistema de transport del passat segle? Moltes preguntes sense resposta, he visitat moltes poblacions arreu del món, amb diferents sistemes de transport de viatgers, tres d’elles, al país veí. Comentat amb bons i antics amics de l’ofici, en els que ens hem fet grans, l’ofici de la LOGÍSTICA) m’han comentat que de les previsions i càlculs d’usuaris, a les esmentades tres viles franceses, en els millors dels casos, han arribat al 60% del tràfic de viatgers promès i previst. Quan diuen que soc un enemic dels vehicles de roda de ferro, els puc dir que d’això, res de res, soc un defensor tant del ferrocarril com del tramvia, però cada cosa estudiada i al lloc que li correspongui.

Finalment la gran pregunta: Quant tindrem un sistema de transport innovador de REUS a TARRAGONA o CAMBRILS que sigui ràpid i eficient, que el viatge tingui una durada competitiva i que ens convenci a deixar el cotxe a casa i que puguem anar a treballar o de compres, a les veïnes Viles? Que pensin aquests promotors del TRAMVIA que diuen que el volem perquè descongestioni les nostres xarxes de comunicació. Volen compartir els carrers, ja de per si congestionats amb la resta de vehicles i no en parlem de les zones on passi prop dels vianants, com ho farà a aquest envellit sistema, que molts cops dificultarà encara més el trànsit ja existent i que sol ens servirà als jubilats, que no tenim gens de pressa, per anar a veure el paisatge o a passar el dia.

No sé si serviran de res totes aquestes explicacions i dubtes, però que no es digui el dia de demà, que mai ningú va qüestionar-se aquest antic i obsolet sistema de transport.