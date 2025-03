Estem preparats per la guerra

Creat: Actualitzat:

Aquest titular està mancat d’un signe d’interrogació. Però el fet és que un dels meus editors em va ensenyar que els titulars mai deuen tenir signes d’interrogació. És com a molt presumptuós plantejar una qüestió i intentar oferir la resposta en el text. Quedi, doncs, com afirmació. Si fos una pregunta, la resposta és un contundent NO.

Ningú està mai preparat per una nova guerra. Com a molt està preparat per la darrera passada. Les escoles de guerra, les acadèmies militars, diuen que els plans de guerra caduquen el primer dia del conflicte real.

La II Guerra Mundial, probablement el conflicte més gros de la història, es va declarar just quan l’exèrcit de l’Alemanya nazi va envair Polònia l’1 de setembre de 1939. Tots els historiadors, però, recorden el període denominat “The Spooky War”, la guerra fantasma, en el que les hostilitats estigueren contingudes i la resposta dels aliats no va començar a fer-se efectiva fins a la primavera següent. Es podia pensar que fora un període de rearmament o preparació, però és evident que aquest episodi previ no va evitar la invasió i la derrota de França, només compensada per l’èxit de l’evacuació del cos expedicionari britànic a Dunkerque. Tot i el temps que feia que s’anunciava la imminència de la guerra i l’espantós pròleg de la Guerra Civil Espanyola, ningú estava preparat per la guerra.

Els llargs anys de la Guerra freda van relaxar una part dels esforços bèl·lics amb la perspectiva de què un conflicte global comportava el risc d’una guerra nuclear i l’assegurada destrucció mútua dels contendents. Les forces armades nord-americanes van mantenir un creixement material i de personal entre altres motius pels conflictes localitzats com la guerra de Corea, la del Viet-Nam i, més recentment, la de l’Iraq. Però els països europeus, amb una clara vocació de no voler cap guerra mai més, tot i l’amenaça de les divisions cuirassades de l’exèrcit roig, van contenir notablement els seus recursos defensius. A més, Alemanya, el país econòmicament més potent amb la seva recuperació, va tenir molts anys prohibit generar unes forces armades pròpies.

L’estat espanyol, tot i viure sota una dictadura militar més preocupada per la repressió de la població que per una agressió militar externa, fou notori per la seva actitud negligent vers la defensa militar durant el franquisme. Franco havia tingut la seva guerra i no en volia cap altra. Això a banda de la indigència que va patir el país per l’autarquia, a penes recuperada amb el reconeixement per Eisenhower de la dictadura a canvi de les bases americanes instal·lades a l’estat. El reconeixement de la dependència en matèria de defensa dels Estats Units i el desastre organitzatiu del franquisme fa que no hagi hagut cap política o iniciativa de defensa civil al país.

A Catalunya, qualsevol referència a matèries militars ha estat sempre menyspreada i menystinguda. Com que els militars eren els de la dictadura i l’estat opressor, el nombre de militars professionals d’origen català ha estat històricament mínim. Les iniciatives d’origen civil en la defensa s’orienten cap a la prevenció i actuació de desastres naturals, incendis, inundacions o tempestes.

No hi ha, doncs, cap estructura ni organització, ni refugis per la població civil. La presència de forces armades de l’estat espanyol a Catalunya és simbòlica: dos batallons, un del regiment d’infanteria mecanitzada “Arapiles 62” i un altre del “Badajoz 63”; un total d’uns 1500 efectius. Tampoc hi ha instruccions per la població civil per res que no sigui el confinament domiciliari en cas de catàstrofes industrials, essencialment explosions o fuites de gas. Que se sàpiga cap hospital té actualitzats plans d’atenció en cas de catàstrofe exterior o acumulació de víctimes. En resum: res.

Resulta obvi que tenim més por de nosaltres mateixos, dels nostres errors, dels nostres accidents. Les agressions alienes no figuren entre les nostres preocupacions i, pel que sembla, encara menys per les autoritats.

Tots feliços, o resignats?