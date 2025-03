Creat: Actualitzat:

Un ajuntament no és una societat mercantil, un ajuntament és una institució que gestiona les contribucions dels ciutadans per donar serveis. I una mala gestió no és només tancar l’exercici pressupostari en negatiu, sinó també tancar-lo amb un superàvit escandalós.

Però encara és més pervers acabar l’any amb un romanent de tresoreria de 14,7 milions d’euros a causa de la pujada impositiva de l’IBI i de l’ICIO. Aquest és un dels romanents més alts de la història del consistori, superior al dels anys de la pandèmia, quan es va limitar la despesa per falta d’activitat.

Per conèixer la magnitud del despropòsit, hem de retrocedir en el temps fins a l’octubre del 2023, quan l’actual equip de govern es disposava a elaborar el pressupost del 2024 i el primer que va fer va ser muntar un escenari de fake news per pujar l’IBI i l’ICIO. L’executiu socialista va arribar a afirmar que l’Ajuntament de Tarragona estava en fallida, que hi havia un forat de 14 milions d’euros, una xifra que, segons deien, es basava en les informacions dels serveis de pressupostos de la casa.

Val a dir que aquest servei no fa política, sinó que simplement es limita a recollir totes les peticions i obligacions del consistori, les analitza des del punt de vista de la lògica i les presenta. Tanmateix, a l’hora d’afirmar que faltaven 14 milions el govern no va tenir en compte que hi ha partides pressupostades que mai s’arriben a gastar, ni tampoc es va fer una revisió acurada dels ingressos ni es va valorar la necessitat de segons quines partides, però el mantra estès pel PSC de què Tarragona estava en fallida ja li anava bé per vendre una pujada impositiva del tot innecessària.

Un govern ha de fer política pressupostària i ser responsable, ajustar la proposta de comptes, revisar els ingressos i, en última instància, plantejar un increment impositiu, si cal. Per contra, un govern irresponsable el que fa és alarmar a la població de què estem en fallida. Aquella mentida va provocar que sortíssim a Telecinco i ens comparessin amb les fallides i la corrupció de Marbella.

Viñuales volia augmentar un 20% l’IBI, mentre que des d’ERC defensàvem que com a màxim un 3,5%, d’acord amb la inflació del moment. Finalment, va ser un 7,4%, que es va sumar a l’increment d’altres impostos, com el 33% de l’ICIO, la qual cosa representa incidir directament a l’alça en el preu de l’habitatge. Un bon grapat de bestieses.

Des d’ERC vam negar per activa i per passiva tota aquesta gran mentida que presentava el govern de la ciutat, i ara amb el pressupost liquidat es confirma el que ja dèiem. Vam afirmar que calia un ajust dels ingressos de la participació dels tributs de l’Estat a l’alça, i de fet es van cobrar 9,7 milions de la liquidació de l’any 2022, cobrats el 2024, a més d’un augment directe de 4,7 milions, també per al 2024.

No calia apujar els impostos tal com s’ha fet, i és per això que vam demanar abaixar-los per al 2025, reduir l’IBI en un 4% i revertir la pujada de l’ICIO del 33%. A més, tampoc podem passar per alt que la liquidació dels impostos de l’Estat de l’any 2023, que es cobrarà ara, puja a més de 4 milions.

Tot plegat ha fet que el 2024 es recaptés un 106% del pressupostat en impostos directes. És a dir, uns 5 milions d’euros més del previst, una quantitat que efectivament avala la proposta d’ERC de reduir la càrrega impositiva a la ciutadania. Cal una gestió més eficient dels diners de les tarragonines i els tarragonins. La política té l’objectiu de millorar el seu dia a dia, però determinats polítics sembla que se n’oblidin.