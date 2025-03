A Reus plou poc, però pel que plou, fem prou

Creat: Actualitzat:

Reus és una ciutat que ha conviscut històricament amb la sequera i la manca d’aigua. A causa del creixement demogràfic, a les dècades dels anys setanta i vuitanta es van implantar restriccions d’ús, arribant a disposar de tan sols tres hores de subministrament d’aigua al dia. Però la nostra ciutat sempre ha fet els deures i ha invertit en infraestructures per garantir l’abastiment d’aquest bé tan preuat a la ciutadania, amb responsabilitat i solidaritat com a principals premisses.

L’aprofitament i la creació de pous i minats va començar a prendre rellevància a principis del segle XIX i ha continuat sent transcendental avui dia. Prova d’això és que Aigües de Reus els està recuperant i condicionant-ne diversos per injectar aigua a la xarxa.

Actualment s’està obtenint aigua d’una vintena de pous, i s’està treballant per incorporar-ne més. Tot just aquests dies s’està posant en marxa la planta potabilitzadora que farà possible la injecció d’aigua de boca de la mina del barri Fortuny a la xarxa d’abastament.

També s’està instal·lant una xarxa de distribució d’aigua no potable per al reg del Parc dels Capellans, l’entorn del camí de Riudoms i la zona enjardinada de les piscines municipals, així com per al seu ompliment i reompliment. Tot plegat permetrà guanyar anualment més de 250.000 metres cúbics d’aigua per a ús de boca durant els anys sense sequera, és a dir, l’equivalent al consum d’unes 7.000 persones al dia.

Amb un pressupost de prop de mig milió d’euros, dels quals una bona part han estat subvencionats per l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), aquest és només un dels projectes que aquest 2025 impulsarà Aigües de Reus per millorar l’eficiència de la xarxa, diversificar fonts de subministrament i apostar per l’aigua de quilòmetre 0.

Les inversions previstes per aquest any superen els 2,1 milions d’euros i són una prova clara que, tot i tenir imposada cap restricció del consum d’aigua de boca, des de l’Ajuntament de Reus estem compromesos en millorar la gestió dels recursos hídrics i som altament responsables.

Una altra evidència és que tot i que en una situació òptima Reus s’abastiria de tres fonts de subministrament, l’aigua provinent de l’Ebre mitjançant el Consorci d’Aigües de Tarragona (amb més d’un 65%), els pous i minats de la ciutat (10-12%) i el sistema Siurana-Riudecanyes (20%), sumem ja dos exercicis sense utilitzar ni una sola gota, mostrant la nostra solidaritat amb el territori.

Per continuar treballant en aquesta línia, l’any 2017 vam proposar a l’Agència Catalana de l’Aigua impulsar una estació regeneradora d’aigua a la depuradora de Reus, per substituir part de l’aigua de l’embassament de Riudecanyes emprada per al reg de la Comunitat de Regants. Des de l’Ajuntament de Reus estem fent el seguiment d’aquesta intervenció, que tot apunta que serà una realitat el 2027 i que considerem un projecte de territori i vital per la supervivència del sector de l’agricultura de la nostra comarca.

A Reus seguirem desenvolupant aquest model sostenible i modèl·lic de la gestió de l’aigua, tenint en compte que som responsables amb el territori, l’agricultura i el consum, i que continuarem invertint en infraestructures per garantir l’abastiment d’aigua de qualitat. A Reus plou poc, però pel que plou, fem prou.