De la innovació a la protecció: Protecció de Dades Personals per a Startups i Emprenedors

En l’era digital actual, la protecció de dades personals s’ha convertit en un pilar fonamental per a qualsevol empresa, especialment per a Startups i emprenedors que tracten informació sensible de clients i usuaris i treballen amb tot tipus de tecnologies emergents.

Reus i Tarragona han experimentat un notable creixement en el seu ecosistema de Startups i emprenedors en els darrers anys. Aquest apogeu es deu en part a l’existència d’iniciatives com Redessa, que actuen com a catalitzadors per a la innovació i l’emprenedoria al territori i una universitat, la Universitat Rovira i Virgili, sempre present de forma activa en el teixit empresarial de la ciutat.

No obstant això, les Startups s’enfronten a desafiaments significatius en matèria de protecció de dades. La implementació de mesures de seguretat adequades i el compliment de la normativa requereixen recursos i coneixements especialitzats, alhora que representen una oportunitat per diferenciar-se en el mercat, oferint als clients garanties addicionals sobre la seguretat i privacitat de les seves dades.

A Espanya, el marc legal està principalment constituït pel Reglament General de Protecció de Dades (RGPD) de la Unió Europea i la Llei Orgànica de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals (LOPDGDD). A banda d’aquestes normatives, s’han de tenir en compte tant les Directrius emeses per part de la Comissió Europea de Protecció de Dades, com els criteris que estableix l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, entre altres directrius.

Complir amb aquestes normatives no només és una obligació legal, sinó que també enforteix la confiança dels clients i protegeix la reputació de l’empresa. Per garantir el compliment de la normativa de protecció de dades, les Startups i emprenedors han de considerar els aspectes següents:

- Protecció de dades des del disseny i per defecte: S’han d’implementar polítiques internes en matèria de protecció de dades perquè, a l’hora de configurar estratègies de màrqueting digital o el tractament de les dades personals dels interessats, es compleixi amb la normativa europea.

- Informació, transparència i licitud: S’ha de proporcionar informació als interessats sobre els tractaments de dades que realitza l’empresa, així com utilitzar una base de legitimació adequada per habilitar el tractament de dades que es pretén realitzar.

- Registre d’ Activitats del Tractament: Els tractaments de dades realitzats per l’ empresa s’han de veure recollits en el Registre d’Activitats del Tractament, en el qual s’ han de detallar les característiques i peculiaritats d’aquestes.

- Anàlisi de riscos: S’han d’ analitzar els riscos de cada tractament de dades, per tal de poder classificar-los i identificar els tractaments de dades d’alt risc. Tractament com la videovigilància, la prevenció de riscos laborals o tractament que impliquin l’ús de dades biomètriques, poden ser tractaments considerats d’alt risc.

- Drets dels Interessats: S’han de respectar i facilitar els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament i portabilitat de les dades dels usuaris.

- Mesures de Seguretat: Implementar mesures tècniques i organitzatives adequades per protegir les dades personals contra accessos no autoritzats, pèrdues o filtracions.

- Notificació de Bretxes de Seguretat: En cas d’una violació de seguretat que afecti les dades personals, és obligatori notificar a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD) en un termini màxim de 72 hores.

Actualment, hi ha eines creades per part de l’AEPD (com per exemple, “FACILITA”), que ajuden a emprenedors i a Startups en el compliment de la normativa de protecció de dades. Tot i que aquestes eines són molt útils, cada empresa té característiques particulars que necessiten d’una adaptació personalitzada de la protecció de dades en els processos que realitzen.

La protecció de dades personals és un aspecte crucial per a l’èxit i la sostenibilitat de les Startups i emprenedors a la província. Complir amb la normativa vigent no només evita sancions legals, sinó que també enforteix la confiança dels clients i millora la competitivitat en el mercat.

El dinàmic ecosistema emprenedor de Reus i Tarragona, recolzat per infraestructures sòlides i una cultura d’innovació, ofereix un entorn propici perquè les empreses emergents abordin els desafiaments de la protecció de dades i aprofitin les oportunitats que aquest camp ofereix.

En aquest sentit, el nostre paper com a professionals del tema ha de ser el facilitar i crear instruments àgils de gestió alhora que assequibles, per facilitar un creixement sostenible de l’empresa complint totes les garanties per a la seva protecció i la dels seus futurs clients.

Un cop formalitzats els protocols d’actuació i adaptat el seu sistema a la normativa, tenint en compte les particularitats de cada empresa, la protecció de dades esdevé un instrument molt útil per a un màrqueting digital estratègic i per a l’aplicació de noves tecnologies en els processos interns de les empreses.