Reus Deportiu: una Copa a la perseverença

Fa uns mesos un jugador del Reus Deportiu d’hoquei em va dir: aquesta temporada tornarem al balcó dels somnis. I aquest dia va ser ahir. La plaça del Mercadal es va omplir des d’abans de les sis de la tarda d’aficionats roig-i-negres per celebrar la vuitena Copa del Rei d’hoquei del Reus Deportiu, un títol que no aconseguia des del 2006 quan en una final molt disputada, l’actual entrenador, Jordi Garcia, va marcar el gol decisiu que va donar la victòria a l’equip a Lloret de Mar contra el FC Barcelona.

Aquesta Copa del Rei, que se suma a les aconseguides el 1952, el 1966, el 1970, el 1971, el 1973, el 1983 i el 2006, té molt de mèrit. En primer lloc, perquè arriba després de dinou anys de lluita i perseverança, en què l’equip ha estat sempre a primera fila entre els grans de l’hoquei patins, demostrant sempre la seva tenacitat, capacitat, esforç i ambició.

Prova d’això és que en la darrera dècada, el Reus Deportiu ha arribat a cinc finals de Copa, comptant la d’aquest diumenge. En segon lloc, perquè és fruit de l’aposta del club per fidelitzar la base, la cantera. L’equip compta amb sis jugadors de la ciutat que han defensat l’escut amb orgull i passió i que l’entrenador ha sabut cohesionar a la perfecció amb la resta la plantilla.

La gesta no hagués estat possible sense la gran família de seguidors i seguidores del Reus Deportiu. Se n’han fet ressò les cròniques esportives d’aquest cap de setmana i realment ha estat així. El seu suport ha estat decisiu i ahir es va tornar a comprovar quan els jugadors van sortir al balcó de l’Ajuntament amb la Copa.

Aquesta Copa és doncs molt més que una nova pàgina en la història del club i molt més que una fita del Reus Deportiu entre els grans de l’hoquei patins a l’Estat. És una oportunitat per posar en valor l’esport base. És un reconeixement al treball en equip, la determinació i la constància. És un exemple de la capacitat dels i de les nostres esportistes de dur Reus als primers llocs dels podis i de fer d’ambaixadors de la nostra ciutat.

Felicitats a tota la plantilla, entrenador, equip tècnic, junta directiva, presidenta i família del Reus Deportiu per la vostra implicació esportiva i per la vostra tasca. I felicitats a Martí Casas, reconegut com a jugador més valuós del torneig i que amb els seus gols ens ha fet vibrar com mai.

Ell va ser el jugador que fa uns mesos em va dir que el Reus Deportiu tornaria al balcó dels somnis de l’Ajuntament a dedicar un títol als aficionats i aficionades i ell mateix m’ho recordava diumenge a Calafell en acabar el partit.

Vindran molts més èxits, n’estic segura. I des de l’Ajuntament de Reus estarem a punt per encoratjar-los i celebrar-los així com per seguir potenciant la pràctica de l’esport dels reusencs i reusenques.