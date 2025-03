Juntes som més fortes!

Creat: Actualitzat:

El 8 de març és una jornada de lluita, de reivindicació i de memòria. Perquè si avui les dones som aquí alçant la veu, al carrer, a la feina, a la política i a cada racó de la societat, és gràcies a aquelles que van lluitar abans que nosaltres i a les que cada dia continuem teixint una xarxa feminista de resistència i canvi.

El dia d’avui simbolitza la història de les nostres lluites i la voluntat d’aconseguir un futur on la justícia social i la igualtat siguin drets fonamentals i garantits per a totes. Un futur en què les nostres filles i fills vegin un món més just, sense barreres ni desigualtats que encara avui ens limiten.

Vivim en una societat masclista. Encara patim una bretxa salarial, que desvaloritza el treball de les dones. Encara som nosaltres les qui carreguem amb el pes de les cures, conciliant amb malabars impossibles una jornada laboral amb una altra d’invisible, no remunerada i massa sovint menystinguda. Encara som víctimes d’un sistema que ens diu com hem de ser, què hem de fer i quins límits no podem traspassar.

Encara ens preguntem per què els nostres cossos són objecte de judici, de control i de violència. Encara hem d’educar a les nostres filles i fills per defensar-se de la cultura de la violència masclista, d’un sistema que, en moltes ocasions, justifica l’agressió. Encara… Encara ens maten pel simple fet de ser dones!

I no ens conformem. No podem permetre que la nostra veu sigui silenciada. La nostra lluita és un crit conjunt que ressona en els carrers, en les escoles, a la feina i a les institucions. El feminisme va de polítiques reals, de transformació i d’accions concretes.

Per això cal avançar amb mesures valentes i estructurals: acabar amb la bretxa salarial i garantir la igualtat efectiva en el món laboral, protegir les dones en situació de violència masclista amb recursos i suport real, erradicar les discriminacions i els sostres de vidre que ens impedeixen arribar on volem. Calen més lleis, però sobretot, cal un canvi cultural profund que faci que les noves generacions vegin la igualtat com un valor inherent a la nostra convivència, i no com un repte a aconseguir.

Som nosaltres, les dones i els homes qui hem de canviar tot això, i ho hem de fer junts. El feminisme és una lluita col·lectiva per la justícia, l’equitat i el benestar de totes les persones, independentment del seu gènere, raça o orientació sexual. Les dones necessitem als homes com aliats en aquest camí, perquè una societat només és realment justa quan totes les seves veus poden ser escoltades i respectades.

Cada vegada que una dona trenca una barrera, totes avancem. Cada vegada que una dona diu «prou», estem més a prop d’una societat més justa. Perquè, alçades i juntes, ningú ens farà callar! Ni la por, ni la indiferència, ni el conformisme ens podran aturar. Quan les dones ens unim, som imparables. Cada acció, cada petit gest, cada protesta, cada reivindicació ens acosta més a l’objectiu d’una societat més inclusiva, equitativa i respectuosa. És la lluita de tots i totes.

Continuem lluitant! Per les nostres filles, per les nostres mares i àvies i per nosaltres mateixes!