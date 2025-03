La Formació Professional: Present i camí de futur per a Tarragona

Creat: Actualitzat:

El passat 19 i 20 de febrer va tenir lloc a Tarragona la Fira Camins de Formació Professional (FP), tot un referent al Camp de Tarragona que, clarament, va posar de manifest que l’FP es troba en plena expansió, consolidant-se com una eina essencial per a l’educació professional que, per una banda, permet als nostres joves elegir el seu futur (o als no tan joves reorientar-lo) i, per altra, contribueix al progrés econòmic i social de la província. L’FP, per tant, no és només una eina per a l’ocupació, sinó també un motor de desenvolupament personal i territorial.

Des del Consell de Formació Professional i d’Ocupació de Tarragona, prioritzem organitzar actuacions dirigides a donar a conèixer tots els centres d’FP del territori, la seva variada, especialitzada i àmplia oferta formativa, així com també reforçar la connexió real entre formació, requeriments de les empreses i mercat laboral. Sens dubte la Fira Camins d’FP és el màxim exponent i el millor aparador per assolir aquests objectius.

Els reptes que tenim per davant son grans i requereixen solucions transversals, havent de posar en valor que aquesta nova edició de la Fira Camins d’FP ha estat possible gràcies a la implicació de diverses conselleries de l’Ajuntament de Tarragona (Ocupació i Tarragona Impulsa, Joventut, Educació i l’Institut Municipal d’Educació), la cooperació de la Generalitat de Catalunya i d’altres entitats locals i supralocals, així com de diversos centres educatius i el foment de la col·laboració publicoprivada.

Fruit d’aquesta cooperació i col·laboració ha estat possible assolir amb èxit els objectius de la Fira, havent de destacar el de proporcionar una visió més integrada de l’economia, posant al centre el vessant social, ètic i ambiental i permetre comprendre els fenòmens econòmics presents i futurs; visibilitzar les tendències de futur del mercat de treball amb una aposta clara per una economia més digitalitzada i sostenible, promoure els àmbits estratègics territorials d’acord amb les tendències de futur dels sectors i, alinear amb l’Agència FPCAT els resultats de les línies d’actuació de l’Informe General de Prospectiva 2023-2026 fomentant aquelles famílies professionals que apunten a una necessitat de persones treballadores qualificades, però que presenten un elevat nombre de places vacants en el Sistema FPCAT.

En aquesta edició han participat en la Fira Camins d’FP més d’una quarantena d’entitats del Camp de Tarragona (centres educatius i entitats sectorials), presentant com a novetat aquest 2025 que s’ha ofert una experiència pràctica i vivencial i no només ‘d’anar a mirar’, amb un gran volum d’activitats adreçades tant al públic juvenil com a persones d’altres franges d’edat interessades a millorar les seves competències professionals o reorientar les seves trajectòries curriculars.

A més, s’ha reforçat el paper orientador de les famílies, essencials en l’acompanyament en la presa de decisions sobre el futur dels seus fills i filles i proporcionar-los les eines i la informació necessària per ajudar-los en aquest camí i en un moment tan important de la transició educativa.

Satisfacció col·lectiva per la bona feina feta que ha permès que la Fira Camins d’FP de Tarragona hagi tancat les portes amb un balanç molt positiu i gran èxit de participació, amb la presència d’uns 5.700 assistents interessats en conèixer l’oferta d’FP i ocupacional del Camp de Tarragona.

Apostem perquè l’FP a Tarragona sigui, a més d’una opció educativa, una eina de transformació social que permeti a les persones créixer personalment i professionalment, adaptar-se als canvis constants de la societat i exigències del mercat laboral i contribuir al desenvolupament social i econòmic, generant i retenint talent. Amb esdeveniments com la Fira Camins d’FP, Tarragona està posant les bases d’un futur més pròsper i inclusiu per a tothom.