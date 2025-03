La importància d’introduir aliments proteics en el creixement infantil: beneficis i recomanacions

Creat: Actualitzat:

El creixement i desenvolupament dels infants és un procés que requereix una ingesta nutricional adequada, i les proteïnes juguen un paper fonamental. Són essencials per al desenvolupament dels teixits, el sistema immunològic i el correcte funcionament de l’organisme. La introducció de proteïnes a la dieta infantil s’ha de fer de manera gradual i adequada, especialment en els primers anys de vida, quan el cos està en ple creixement.

En aquest article s’explica la importància d’introduir aliments rics en proteïnes en la dieta dels infants, les edats recomanades segons la legislació europea, i com els pouches (bosses amb puré de fruites, verdures, cereals, iogurt, etc.) poden ser una eina eficaç per al consum de proteïnes.

El paper de les proteïnes en el creixement infantil

Les proteïnes són nutrients essencials, ja que són els components principals de les cèl·lules, músculs, òrgans i altres teixits. Durant la infància, el cos està en formació i les proteïnes són necessàries en grans quantitats per garantir un bon desenvolupament físic i mental.

Les proteïnes tenen diverses funcions en el cos infantil:

• Creixement i desenvolupament: Les proteïnes afavoreixen el creixement muscular i el desenvolupament dels òrgans i teixits, essencials en aquesta etapa de formació.

• Desenvolupament cerebral: Els aminoàcids presents en les proteïnes són imprescindibles per a la funció cognitiva i l’aprenentatge.

• Enfortiment del sistema immunològic: Les proteïnes ajuden a protegir el cos contra infeccions i malalties.

• Font d’energia: Les proteïnes també poden ser utilitzades com a font d’energia, a més dels hidrats de carboni i greixos.

Edat recomanada per introduir proteïnes a la dieta infantil

Segons les directrius de la legislació europea i organitzacions internacionals de salut, la introducció de proteïnes ha de ser gradual, adaptant-se al sistema digestiu de l’infant. La legislació europea, especialment a través de l’EFSA, recomana:

• A partir dels 6 mesos: Es recomana introduir aliments sòlids, començant per proteïnes d’origen vegetal com purés de llenties o cigrons, i de productes animals ben cuits i triturats. Així s’evita el risc d’ennuegament.

• Entre els 6 i els 12 mesos: Es poden introduir proteïnes animals i vegetals en petites quantitats. Les proteïnes s’han d’oferir en forma de purés o petites porcions fàcils de digerir.

• Dels 12 als 24 mesos: Es pot introduir una varietat més àmplia de fonts de proteïna, com carns magres, peix, ous i làctics. La capacitat digestiva millora, permetent més varietat d’aliments.

• A partir dels 2 anys: Els infants poden consumir una gamma completa de proteïnes, incloent-hi carns, peix, llegums, tofu i làctics. La quantitat de proteïna dependrà de l’edat, el pes i el nivell d’activitat.

Per què escollir pouches amb proteïna per a infants?

Els pouches, petites bosses amb puré de fruites, verdures, cereals i altres ingredients saludables, s’han convertit en una solució pràctica per alimentar els infants, especialment els més petits. Aquests productes són una excel·lent manera d’introduir proteïnes en la dieta infantil perquè:

• Comoditat i accessibilitat: Són fàcils d’utilitzar, permetent als pares oferir un àpat nutritiu fins i tot fora de casa. Són fàcils de digerir i adaptats a cada etapa del desenvolupament.

• Combinació d’aliments: Els pouches combinen proteïnes amb altres nutrients essencials com vitamines, minerals i fibra de fruites, verdures i cereals. Això assegura una dieta equilibrada i variada.

• Control de porcions i seguretat: Els pouches venen en porcions controlades, evitant l’excés d’alimentació. A més, el puré fa que el risc d’ennuegament sigui mínim.

• Foment del consum d’aliments saludables: Incloent proteïnes de fonts saludables com iogurt o cereals enriquits, els pouches poden ajudar els infants a desenvolupar una relació positiva amb els aliments nutritius.

A Fruselva, sempre hem cregut en els aliments frescos i naturals com la millor opció per a l’alimentació infantil, ja que mastegar és la millor manera d’introduir nous sabors i textures. Tot i així, entenem que en determinades situacions, com quan els infants mengen fora de casa, els pouches són una solució pràctica, segura i nutritiva, ja que no requereixen refrigeració i es poden portar a qualsevol lloc.

Introduir aliments rics en proteïnes és essencial per al creixement físic, mental i immunològic dels infants. Les proteïnes són fonamentals per al desenvolupament cerebral i la formació de teixits, i els pouches amb fruites, verdures, cereals i iogurt són una manera eficaç i pràctica d’introduir-les en la dieta infantil, promovent el consum d’aliments saludables i assegurant-se que els infants obtinguin els nutrients necessaris per al seu creixement òptim.