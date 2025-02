Poden les empreses modificar el règim de teletreball?

Creat: Actualitzat:

La resposta és que el règim de teletreball no es pot modificar unilateralment, encara que algunes empreses ho intentin. Aquests darrers dies, per exemple, ha estat notícia la vaga iniciada per les persones treballadores d’empreses com Holaluz o Ubisfot, en desacord amb la decisió de l’empresa de canviar sobtadament la política de teletreball o, fins i tot, eliminar-lo. I és que la normativa en aquesta matèria és clara i de la mateixa manera que el teletreball no s’imposa, sinó que es pacta, cal també que qualsevol modificació estigui justificada i negociada.

Les reivindicacions de les plantilles de les dues empreses neixen precisament de la manca de negociació per part de l’empresa a l’hora de modificar el règim de teletreball, que està parcialment regulat a l’Estatut dels Treballadors i amb major profunditat i detall a la Llei 10/2021 i a diferents convenis col·lectius.

La normativa del teletreball o treball a distància explicita clarament que aquest no pot suprimir-se de manera unilateral si es va implantar sota certes condicions i que ha d’estar regulat mitjançant un un acord individual o conveni col·lectiu. Eliminar-lo suposa una modificació substancial de les condicions de treball i, per tant, requereix de l’existència d’una causa objectiva que justifiqui la mesura i un procés previ de negociació amb els representants de la plantilla.

Els casos en què l’empresa podria suprimir el teletreball estan supeditats a uns condicionants molt concrets:

• Si l’acord de teletreball signat per les treballadores o el comitè estableix que és reversible i detalla les condicions per a la finalització.

• Si hi ha una modificació substancial de les condicions de treball. Però, en aquest cas, l’empresa ha de justificar causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció (ETOP) i seguir un procediment específic.

• Si l’empresa negocia l’eliminació del teletreball amb la representació legal de les persones treballadores i obté l’acord.

El que és clar és que l’empresa no pot suprimir de manera unilateral el teletreball, sobretot si aquest està regulat en un conveni col·lectiu o pacte d’empresa i no s’ha modificat aquest acord o si al contracte o acord individual es va establir que el teletreball és una condició permanent sense una clàusula de reversibilitat i no es justifica la decisió amb raons objectives i s’imposa de manera arbitrària. Però si l’empresa decideix eliminar-lo, cal que ho negociï amb els treballadors o el comitè i acrediti l’existència de raons econòmiques, tècniques, organitzatives o productives. En qualsevol cas, si no hi ha acord i l’empresa acaba imposant la seva decisió, les treballadores tenen dret a impugnar-la judicialment per tal que la modificació es declari nul·la o injustificada.