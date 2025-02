La Rambla Nova és una Rambla, i no una Plaça

Creat: Actualitzat:

Si preguntem als tarragonins i tarragonines quins són els carrers més emblemàtics de la ciutat, hi haurà cert consens en la resposta. Un d’aquests és un dels eixos vertebradors de Tarragona, un lloc que combina història, comerç, cultura i gent. Parlem de la Rambla Nova, una via d’un quilòmetre de longitud que, ja a mitjan segle XIX, va estar configurada pensant, inclús, en les necessitats actuals.

Una àmplia zona per a vianants al centre de la ciutat, espais laterals també per vianants i pel trànsit rodat. No va néixer fruit de la improvisació, ni de cap prova pilot. Va ser un projecte molt estudiat, planificat, equilibrat i portat a la realitat, que encara avui és actual. Però, la realitat, una vegada més, ens mostra que la ciutat és viva i té la necessitat adaptar-se, acompanyar-la perquè tots hem d’envellir de la millor manera.

La Rambla Nova de Tarragona ha envellit, com tots, però ho ha fet sola. Ha estat abandonada. L’aspecte general no és bo: asfalt en mal estat, diversos tipus de ferms, rajoles trencades i en males condicions. Però també trobem locals buits, molts han hagut de tancar. Absència d’activitats i de vida. Ara, l’equip de govern ha iniciat una prova pilot per a restringir el trànsit en l’últim tram amb l’objectiu de convertir-lo en una plaça pels vianants que està causant més problemes que solucions.

Sense el trànsit rodat tenim més sensació d’abandonament, de solitud, d’absència de moviment. S’ha creat una zona aïllada i amb sensació d’inseguretat, especialment en hores nocturnes. I, és clar, s’ha traslladat el problema del trànsit i circulació a altres zones de la ciutat. S’ha creat, novament, un problema que abans no existia.

La prova pilot no ha estat bona. Ha deixat l’últim tram de la Rambla Nova desolat. Però, a banda d’aquests problemes, és que els veïns i veïnes denuncien la manca d’informació i de transparència respecte als plans del govern de l’alcalde Viñuales. Aquesta opacitat ha provocat desconfiança i malestar, fins i tot amb aquells que podrien arribar a estar a favor del projecte.

Amb tot, és inacceptable que una intervenció urbanística no tingui en compte afectacions reals al dia a dia dels tarragonins i tarragonines. Els veïns i veïnes no poden accedir fins a la porta de casa seva per descarregar la compra, per acompanyar o recollir una persona gran o amb mobilitat reduïda, i s’han allunyat i concentrat els contenidors en un únic punt.

Abans de fer coses que ens afecten en el dia a dia, hem d’estudiar bé les alternatives i les conseqüències. Necessitem un estudi rigorós que posi fil a l’agulla en la recuperació de la Rambla Nova. El teixit comercial i social ho necessita. Revitalitzem aquesta emblemàtica via de la ciutat i suspenem la prova pilot que tant està afectant el dia a dia dels veïns i veïnes.

La Rambla Nova és patrimoni de tota Tarragona. Actuant amb responsabilitat, criteri i sentit comú podrem recuperar-la. La Rambla Nova té tot el potencial del món. Convertir-la en una plaça no és una solució. La solució és revitalitzar-la amb una visió integral i consensuada.