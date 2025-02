Units per fer el bé

Creat: Actualitzat:

Acabo d’arribar d’Orlando, on s’ha celebrat l’Assemblea Internacional de Rotary. Ens hem reunit els més de cinc-cents governadors, corresponents a tots els districtes i que liderem el milió tres-cents mil membres que estem repartits per tot el món.

Rotary és una organització mundial de voluntaris formada per líders empresarials i professionals que presten servei humanitari en les seves comunitats i promouen el desenvolupament de la bona voluntat i la pau. Existeixen més de 30.000 clubs rotaris en més de 200 països, que realitzem projectes per abordar els problemes de món actual: l’analfabetisme, les malalties, la pobresa i la fam, la manca d’aigua potables i la deterioració del medi ambients, entre altres problemàtiques.

Paul Harris, el 1905 i a Chicago funda Rotary Internacional/RI amb la visió estratègica que diu: “Junts, construïm un món on les persones s’uneixen i prenen mesures per generar un canvi perdurable en nosaltres mateixos, en les nostres comunitats i en el món sencer”. Sempre hem tingut el lema “Donar de si, abans de pensar en si”, que expressa clarament la filosofia de servei altruista que caracteritza a RI des dels seus inicis.

Algú es preguntarà i què hem fet cinc dies tancats en un hotel? Els americans són molt rígids i controladors. Ho organitzen tot força bé. Hem de saber que a més dels governadors també hi havia un programa per les seves parelles. En total, staff inclòs, a les sessions plenàries, amb traducció de vuit idiomes, i en els àpats érem gairebé mils dues-centes persones cada vegada… En sessions específiques amb els facilitadors, o sigui monitors, érem 20/24 persones en cada sala per idiomes i a vegades 40/50 amb traducció simultània.

Els temes que vàrem tractar van ser: 1. Pla d’acció basats a incrementar el nostre impacte, ampliar el nostre abast, millorar l’involucrament dels participants i millorar la nostra capacitat d’adaptació; 2. Compartir el valor de Rotary amb imatge pública i com personalitzar el missatge; 3. L’experiència en el club: mesurar i millorar la permanència dels seus membres; 4. Coaching per a la inclusivitat: com liderar un equip; 5. L’impacte del nostre servei i com portar a terme una avaluació de les necessitats de la comunitat, com formar un equip i cultivar aliances; 6. Fer el bé en el món i 7. L’any esdevenidor.

Entre les jornades de treball, també hem gaudit de la recepció de benvinguda, compartir la taula sopar amb altres governadors que formaven una mateixa ‘cohort’, sopar amb festa brasilera, ja que el president mundial, Mario de Camargo 20252-2026 és d’aquest país, mostra cultural i sopar ‘Alimentos del mundo’ amb intercanvi de qualsevol mena de regals i targetes i el sopar de cloenda amb el reclam ‘És hora de volar’, que vaig tenir l’oportunitat de compartir taula amb Mario Cèsar Martin de Carmargo i la seva esposa Denise. Per què? Pura i estricta casualitat. Va ser un plaer.

He dedicat aquest article al RI, perquè et comunico que des de l’u de juliol de 2025 fins al 30 de juny de 2026 seré el governador del Districte 2202, que abasta Catalunya, Aragó, País Basc, Cantàbria, La Rioja i Navarra, més de mil dos-cents rotaris i vuitanta-dos clubs.

La setmana vinent reuniré a Tarragona el meu equip de districte i a finals de març celebraré la meva Assemblea territorial a Barcelona. Amb aquesta època tan convulsa, amb guerres per arreu, milers i milers de persones exiliades i sense llars, m’il·lusiona anunciar i clamar els quatre vents que el lema rotarià de l’any vinent és ‘Units per fer el bé’.