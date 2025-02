La Diputació i el Baix Penedès

Creat: Actualitzat:

A punt de complir-se els 200 anys de l’aprovació de les Diputacions al conjunt de l’Estat, la Diputació de Tarragona impulsa una seu a la comarca del Baix Penedès.

Un fet que pot semblar irrellevant, però que històricament i simbòlicament té molt significat, i per això vull agrair personalment a la presidenta Noemí Llauradó que hagi impulsat aquest projecte.

Les Diputacions es van impulsar via decret l’any 1833. En el cas de Catalunya va significar d’esquarterar, simbòlicament i implícitament, el territori en quatre noves regions. Aquest fet trencava amb una territorialitat catalana que s’havia conservat més de 800 anys.

El Penedès va ser una de les regions històriques que més va patir aquesta nova divisió, quedant la regió del Vendrell sota l’Àmbit de Tarragona, i les regions de Vilafranca del Penedès i de Vilanova i la Geltrú a l’Àmbit de Barcelona.

Aquesta nova seu al Vendrell significa molt en clau Penedès, per un cantó reconeix el Baix Penedès com un territori que mereix el mateix tracte que la resta de realitats territorials de la demarcació, com pot ser les Terres de l’Ebre, on la Diputació també té una seu, i la Vegueria del Camp de Tarragona, on la seu institucional principal de la Diputació funciona com a tal.

Per altra banda, és el reconeixement implícit de la importància que té el Baix Penedès al conjunt de la demarcació de la província de Tarragona. Som la tercera comarca en nombre de població i som la comarca que més creix demogràficament els darrers 30 anys, en resum, un pes específic que cal tenir present a l’hora de plantejar les polítiques de la institució.

Ara, però, caldrà fer la feina més important, omplir de contingut aquesta seu, i donar suport polític com a institució als reptes que hi ha i haurà d’afrontar la comarca en aquest present i en el futur més pròxim.

El Baix Penedès forma part de la Vegueria del Penedès, i té una relació molt intensa amb l’Àrea Metropolitana de Barcelona. En aquests reptes, de present i de futur, la Diputació té l’obligació de ser-hi, d’ajudar i de liderar conjuntament amb el Consell Comarcal i els ajuntaments d’aquest territori.

Celebrem doncs aquest acte de dignificació del Baix Penedès i continuarem treballant per millorar els serveis i la qualitat de vida dels baixpenedesencs i baixpenedesenques.