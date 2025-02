La Móra no pot esperar més: solucions ara!

Creat: Actualitzat:

Com sabeu, els efectes devastadors de la DANA del passat 4 de novembre de 2024 van causar nombrosos danys a la Móra-Tamarit: carrers inundats, accessos tallats, propietats afectades per l’aigua –que va arribar a 80 cm d’alçada-, destrosses estructurals... Tres mesos després, els veïns i les veïnes de la Móra intenten tornar a la normalitat i ho fan més lentament del que voldrien.

En realitat, a la Móra hi va ploure sobre mullat. El que va fer el pas del temporal és desemmascarar les problemàtiques històriques que pateix des de fa molts anys el barri de Llevant. La manca d’un sistema de drenatge adequat fa que les pluges torrencials es converteixin en una amenaça constant per la seguretat del veïnat i dels seus béns.

Això s’afegeix a altres mancances prou conegudes per la gent del barri: carrers en mal estat, manca d’il·luminació, neteja i manteniment deficient, transport públic insuficient o la gestió inadequada de l’entorn natural que fa que la zona sigui més vulnerable davant de situacions de pluges intenses.

Però tornem a la DANA. L’Associació de Veïns La Móra-Tamarit va presentar una moció al plenari de gener de l’Ajuntament de Tarragona sobre la necessitat de dur a terme les accions necessàries per fer front als efectes de la DANA i les inundacions que es produeixen al barri tarragoní.

Entre aquestes en destacava una: Sol·licitar al govern de l’Estat la declaració de La Móra com a zona catastròfica, una mesura que permetria accedir a ajudes directes per a les famílies i empreses afectades i, sobretot, mobilitzar recursos per a la rehabilitació d’infraestructures públiques.

La moció va rebre el suport de tots els grups municipals, entre ells, el vot favorable del PSC, i el compromís explícit de l’alcalde Viñuales: «No ens oblidem del barri de la Móra. Es veuran solucions per al seu barri perquè no pateixin més el que van patir».

La sorpresa la vam rebre tan sols un dia després, quan la portaveu del govern, Sandra Ramos, va declarar en una entrevista a Tarragona Ràdio que la Móra no complia amb els requisits per declarar el barri com a zona catastròfica.

Unes afirmacions que no només qüestionem des d’ERC, sinó que la mateixa Comissió de Transició Ecològica del Parlament de Catalunya va avalar recentment per unanimitat –i amb els vots del mateix PSC– la proposta de declaració de zona catastròfica.

Per tot plegat, denunciem la hipocresia del govern socialista i exigim que no es prengui el pèl als veïns i veïnes de la Móra. L’alcalde Viñuales ha de governar per a tota la ciutat: de Bonavista a Ferran i de la Part Baixa a Sant Salvador, escoltant i liderant les necessitats de totes les veïnes i veïns, sense l’exclusió de cap barri.

Des d’Esquerra Tarragona volem recordar a l’alcalde Viñuales que en l’anterior mandat vam deixar preparat el projecte per a l’ampliació de l’estació de bombament de la Móra, una reclamació d’anys. I que també existeix més d’1 MEUR dels Next Generation, que es van assolir el mandat anterior, destinats a la construcció d’un dipòsit per retenir les aigües pluvials. A què esperen doncs per redactar el projecte de renaturalització?

Els veïns i les veïnes de la Móra-Tamarit mereixen tenir les infraestructures i els serveis que garanteixin una qualitat de vida per a tothom. La Móra-Tamarit no pot esperar més. Necessita solucions i les necessita ara!