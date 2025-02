Quan la meva àvia em va demanar que li expliqués DeepSeek

Creat: Actualitzat:

Després d’una conversa amb amics i família, la meva àvia em va preguntar què havia passat la setmana anterior amb la Intel·ligència Artificial. Em va dir: «Què és aquest DeepSeek, aquesta nova intel·ligència artificial xinesa de què tothom parla?» (Val a dir que la meva àvia és molt moderna i està al dia de tot).

Per ajudar-la a entendre-ho, vaig optar per una comparació amb un producte que coneix perfectament: les càpsules de cafè que utilitza cada dia. I si algú de la comunitat tècnica està llegint això, li demano comprensió si simplifico alguns conceptes per fer-ho més accessible.

Nespresso és una marca de cafeteres i càpsules de cafè àmpliament coneguda arreu del món. El seu èxit no es basava únicament en la qualitat del cafè, sinó en el fet que les seves càpsules estaven protegides per patents, fet que impedia que altres empreses fabriquessin càpsules compatibles amb les seves màquines. Aquest sistema assegurava que, si es volia utilitzar una cafetera Nespresso, calia comprar exclusivament les seves càpsules.

Durant molts anys, ningú va poder competir amb Nespresso perquè, fins i tot si alguna empresa descobria com fabricar càpsules compatibles, legalment no en podia comercialitzar. Però quan aquestes patents van començar a caducar, altres marques van aprofitar l’oportunitat i van començar a fabricar càpsules compatibles, moltes d’elles més econòmiques, més diverses i, fins i tot, més sostenibles. El millor de tot? Es podien comprar fàcilment al supermercat.

A partir d’aquí, els consumidors van voler experimentar amb diferents opcions. Alguns desitjaven un cafè més intens, d’altres preferien opcions descafeïnades o amb nous sabors, mentre que d’altres van optar per marques blanques per estalviar diners o per opcions sostenibles, com les càpsules biodegradables. Tot i que Nespresso continua venent una quantitat important de càpsules, ja no és l’única opció disponible.

Ara bé, si algú opta per una càpsula compatible, ha de considerar qui la fabrica, quins ingredients hi incorpora i quina és la seva qualitat. En definitiva, és una alternativa viable a Nespresso, amb més opcions i, sovint, a un cost inferior.

Aquest procés és molt similar al que ha passat recentment amb la intel·ligència artificial. Durant molt de temps, només unes poques empreses (com OpenAI i Google) podien desenvolupar models d’IA avançats. Ara bé, a diferència de Nespresso, OpenAI no disposava d’una patent que impedís la creació de models similars.

Aquest fet es devia a diverses raons que ara exposaré.

En primer lloc, l’entrenament d’aquests models requeria quantitats ingents de dades, i només grans corporacions com OpenAI i Google tenien els recursos i la infraestructura necessària per processar-les a gran escala. En segon lloc, es necessitava una potència computacional extraordinària, la qual només unes poques empreses podien assumir a nivell d’infraestructura i cost. I, finalment, malgrat que la investigació en IA sovint es publica de manera oberta, OpenAI no compartia el codi exacte ni els detalls específics de l’entrenament dels seus models comercials.

Aquest conjunt de factors implicava que, en la pràctica, només unes poques empreses tenien la capacitat de desenvolupar models d’IA de primer nivell. Ara bé, de la mateixa manera que va passar amb Nespresso quan van expirar les seves patents, la comunitat tecnològica ha aconseguit desenvolupar models de codi obert (open source) que ofereixen una alternativa real als models comercials d’OpenAI.

Un exemple recent és DeepSeek, la nova intel·ligència artificial xinesa que ha captat l’atenció de la comunitat tecnològica pel seu elevat rendiment, fins al punt de competir amb algunes de les millors eines comercials. Això ha fet que, per primer cop, ja no sigui imprescindible utilitzar els models d’OpenAI o altres eines comercials per accedir a una IA potent.

Aquesta setmana ha quedat clar que la IA de codi obert ja és una alternativa real als models comercials. Igual que va passar amb les càpsules de cafè, els usuaris ara tenen més opcions i poden decidir quina s’adapta millor a les seves necessitats.