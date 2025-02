Elecció del primer col·legi

Creat: Actualitzat:

Elegir un col·legi és molt més que omplir la inscripció; és invertiren el futur dels seus fill, en el seu desenvolupament integral. El col·legi és fonamental com base educativa, personal i professional dels fills. Es tracta d’educar per a la vida en un mon en transformació. La innovació i potenciar la singularitat de radica en personalitzar l’aprenentatge, i reconèixer i potenciar la singularitat de cada alumne.

Molts centres manifesten que no sols formen estudiants, sinó també ciutadans globals, preparats per liderar el demà. Moltes vegades es tracta d’unir la tradició amb la modernitat. L’art d’elegir el millor col·legi per a els teus fills, és la decisió dels pares. Elegir col·legi no és fàcil; requereix temps, informació i coneixement. Involucrar als fills en la decisió augmentarà la seva motivació.

En Formació Professional el panorama és desolador: el 52% d’homes graduats ho fan en àmbits de carreres STEM, que corresponen a la ciència, la tecnologia, l’enginyeria i les matemàtiques, davant el 7% de dones. Això afecta negativament a la competitivitat econòmica, atura el desenvolupament tecnològic i científic del país.

Preveure l’abandó escolar que preocupa a moltes famílies és possible. Existeixen diverses iniciatives que treballen per donar suport als joves en risc d’abandó escolar, incentivant-los a continuar la seva formació més enllà de l’ensenyança escolar obligatòria/ESO i ajudant-los a completar amb èxit la educació postobligatòria.

Els experts recomanen tenir en compte els següents aspectes:

1. Projecte educatiu. Disposa d’alguna orientació pedagògica específica;

2. Ubicació del centre. La distància entre el domicili familiar i el col·legi és un factor a valorar. La comoditat i facilitat entre trasllats és un element a tenir en compte;

3. Idiomes. En el món globalitzat en el qual estem l’idioma és bàsic. Centre bilingüe? Altres idiomes? Professors nadius?;

4. Serveis educatius especials. Si l’estudiant necessita una ajuda extra, el centre disposa amb les eines adequades?;

5. Estat de les instal·lacions. Disposa de la llum i mobiliari adequat? Hi ha instal·lacions esportives i de lleure suficients?;

6. Professorat. La relació entre els professors i els alumnes influeix de manera considerable en el benestar emocional del nen i en el seu procés d’aprenentatge.

7. Feedback del nen. L’alumne es té que sentir còmode al centre escolar, tant amb el professorat com amb els companys.

8. Activitats extraescolars. Per desenvolupar competències i habilitats.

Si volem un canvi real en el mon, hem de canviar la educació. Les escoles s’enfronten al desafiament d’integrar estudiants amb necessitats educatives especials, combatre l’acaçament i respectar la diversitat cultural i lingüística en un mon cada vegada més globalitzat. El termini de les inscripcions s’iniciarà el mes de març. L’elecció de col·legi és un tema força important, que segur és motiu de moltes converses familiars i els pares hauran de triar un centre.