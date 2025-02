Bótox para el corazón

Creat: Actualitzat:

Llevo más de 30 años trabajando de maestra y los niños siguen con esa capacidad de sorprenderme y hacerme pensar. Ellos hacen preguntas esperando una respuesta. Tal vez creen que tenemos algún mecanismo simulando a un buscador de internet, ellos preguntan y tú respondes. Y hay preguntas que si desconoces, puedes acceder a información para responderla, pero hay preguntas que… No hay buscador que valga.

A raíz de un baile de carnaval con música del grupo Boney M, hablando de los componentes, me preguntaron por el cantante y les dije que estaba muerto. Me preguntaron el porqué, y les expliqué que se le paró el corazón, y ahí llegó la pregunta: ¿se quedó sin amor? Y no fue tan sólo la pregunta, sino la expresión de la niña que me lo preguntaba, como diciendo, eso es lo peor que le podría pasar.

¿Y qué contestas? Porque las respuestas a estas preguntas, las damos desde nuestra experiencia, desde nuestra alma. A eso no respondes con la seguridad de si te preguntan que río pasa por Tarragona. A eso respondes como puedes… Con el buscador de la vida que llevas vivida.

Porque en verdad sin amor yo creo que no se puede vivir, pero esa es mi opinión. Vamos que vivir se vive pero… ¿de qué manera? Y claro, en teoría primero te tienes que querer tú a ti mismo, para así poder querer luego a los demás. Pero si hay alguien a quien se daña y no se siente querido, es muy difícil que se quiera a sí mismo, y entonces le cuesta querer a los demás, y ahí entramos en un bucle, que da vueltas y vueltas y vuelve a empezar.

Sabéis que soy una defensora de que todo lo que sale del corazón llega al corazón del otro. Y tal vez ahí esté la clave. Puede ser que alguien esté leyendo esto y piense, vale, pero cuando vas con el corazón por delante… es más fácil salir dañado. Lo que pasa que la alternativa no va conmigo. Blindar el corazón pienso que hace que cierres oportunidades a tu vida.

Y aunque febrero sea el mes de san Valentín, no me refiero al amor de enamoramiento de pareja y ya está. Hablo del amor en general. Del que sientes cuando ves de colores rojo y naranja el cielo, cuando te comes un plato cocinado para ti, o cuando estás en tu sitio preferido, entre otras muchas cosas.

Hace poco descubrí al grupo tarraconense Sodi, y en una de sus letras dicen: «T’estimo, ti amo, je t’aime, I love you, no sé en quin idioma dir-ho, gastaré la paraula i deixarà de tenir sentit». Lo escuché y me encantó, porque creo que en la vida también hay parte de personas que no han estado entrenadas para decir te quiero, y algunas que a veces lo utilizan a la ligera. No debería darnos miedo decir esas dos palabras, siempre que sea de verdad, eso es, dejando que surjan desde el corazón. Nos merecemos recibir y por supuesto dar amor.

El bótox dicen que disminuye la actividad muscular, con lo cual previene la aparición de arrugas. Cuando no se quiere o no te sientes querido imagino que las arrugas deben ser tremendas. Ojalá nunca te quedes sin amor, ojalá nunca necesites bótox para el corazón.