Posant en marxa el Camp de Tarragona

Perquè arribin les inversions es necessita un Govern responsable, que cregui en les potencialitats del territori i que ofereixi seguretat jurídica. L’estabilitat política i la seguretat jurídica no són dos conceptes buits de contingut, al contrari, són essencials per guanyar inversions i crear nous llocs de treball. I aquesta és, sense dubte, una de les característiques del Govern de la Generalitat que presideix Salvador Illa, I aquesta és, sense dubte, una les condicions necessàries per tal que les comarques tarragonines tornem a tenir inversions. I inversions en majúscules.

Us poso un parell d’exemples: el recent anunci de l’empresa Repsol pel qual aquesta multinacional invertirà 800 milions d’euros al seu polígon tarragoní per tal d’establir una gran planta de metanol renovable, un projecte que s’ha treballat conjuntament amb la Generalitat i els ajuntaments del territori.

Malgrat que alguns que, no precisament aportaven ni estabilitat política ni seguretat jurídica intenten atribuir-se un mèrit que no tenen, ha estat la bona política -la que no es dedica a la confrontació sinó a la col·laboració, no a barallar-se sinó a dialogar- la que ha ofert resultats tangibles.

Un altre exemple, el PUOSC (el Pla Únic d’Obres i Serveis que ofereix la Generalitat per tal que els ajuntaments, sobretot els dels pobles més petits, puguin tenir diners per poder dur a terme les accions que reivindiquen els seus veïns) permetrà que les comarques del Camp de Tarragona rebin 54 milions d’euros per tirar endavant aquestes obres i serveis necessaris per la gent. 54 milions, o sigui, un 25% més de recursos que els que oferia l’anterior Govern d’ERC-Junts.

Finalment, portareu anys sentint a parlar del tramvia del Camp de Tarragona... que si cap aquí, que si cap allà... anys de debats, de tuïts, de declaracions, d’exigències... però de cap materialització. Fins ara. Fins ara, perquè el Govern del president Illa ha aprovat el finançament definitiu de la integració urbana del tramvia del Camp de Tarragona.

La redacció en curs del projecte del tramvia permetrà pròximament la licitació de les obres, de comú acord amb tots els ajuntaments implicats. És a dir, fets i no paraules per tornar a aprofitar el talent dels catalans i catalanes per situar Catalunya com un país de progrés i benestar social. S’entén, oi, el que ha significat el canvi?

Ara bé, això en cap cas suposa ni auto-complaença, ni amagar el cap sota l’ala ocultant o no veient els problemes reals que afecten al comú dels mortals. Per exemple, hi ha un problema d’accés a l’habitatge a Catalunya? Evidentment, sí. Però per solucionar-ho no es necessita atiar un relat que digui que “la culpa és dels altres que ens tenen molta mania”, sinó impulsar un programa de Govern en aquesta qüestió essencial.

Precisament per això el president Illa s’ha compromès des del minut zero en aquest tema i s’ha posat mans a l’obra per desplegar una política eficaç que es noti a peu de carrer. Com? Amb el compromís de generar 50.000 nous habitatges protegits de lloguer (pensant, especialment, en la gent jove), posant a disposició de la reserva pública de solars tots els sòls disponibles de la Generalitat per construir habitatges de protecció oficial o amb l’ampliació del parc de pisos protegits de lloguer.

Acció, acció i acció. Mesures concretes, acció de Govern eficaç, lideratges clars. De fet, tot està inventat en política. Aportant solucions als grans nuclis de població sí, però també a les comarques de l’interior. Un Govern que pensi en el conjunt del territori, no només en la gran Barcelona, això és el que no havíem tingut fins ara. I si no que li preguntin als veïns del Priorat que han vist com el conseller Ordeig venia fa pocs dies a impulsar els treballs que permetran portar l’aigua de l’Ebre fins a l’embassament dels Guiamets i que garantirà, per tant, el consum d’aigua a la comarca.

Des del PSC sempre hem dit i hem defensat el mateix, a les comarques tarragonines ho tenim tot per triomfar, tot! Clima, una posició estratègica envejable, una ciutadania compromesa, talent, creativitat... Tot, només ens feia falta això que sí que tenim ara: Un Govern, el de Salvador Illa, que cregui en el Camp de Tarragona. Ni més, ni menys.