La deixadesa del govern municipal embruta Reus

La manca de neteja als carrers de Reus s’ha convertit en un problema recurrent que, cada cop, genera més malestar entre els veïns. El desbordament de contenidors, la brutícia acumulada i la degradació de l’espai públic són la mostra més evident de la deixadesa de PSC, ERC i Ara, que governen la ciutat sense oferir solucions per resoldre aquesta preocupant situació.

Des de Junts per Reus, hem escoltat les queixes dels ciutadans i de les associacions veïnals, que ens han traslladat el seu descontentament per la gestió deficient del servei de recollida de residus. És per això que, en el ple de gener, vam presentar una moció amb mesures concretes per posar fi a aquesta problemàtica i recuperar un servei de recollida eficient i de qualitat.

En aquesta iniciativa, vam proposar una revisió general per identificar els punts negres on es produeixen desbordaments freqüents i un ajust en la freqüència de recollida per adaptar el servei a les necessitats reals de cada barri. També vam plantejar l’augment del nombre de contenidors a les zones on en falten i un reforç de la neteja als voltants de les àrees de recollida. A més, vam reclamar un seguiment rigorós del contracte per garantir el compliment de les condicions establertes.

Tanmateix, PSC, ERC i Ara van votar en contra de totes aquestes mesures i ens costa d’entendre per quines raons ho van fer. També és cert, però, que no ens sorprèn perquè la seva resposta a aquesta crisi ha estat inexistent des del principi. Fa mesos que el tripartit reusenc es limita a assenyalar l’incivisme dels veïns com a únic motiu de la situació de degradació actual de la ciutat, sense assumir la seva responsabilitat ni aplicar solucions efectives.

De fet, l’Ajuntament va anunciar fa mesos la campanya «Prou brossa fora del contenidor», però aquesta iniciativa ha estat un fracàs perquè no ha incorporat cap mesura per millorar la freqüència de recollida ni la distribució dels contenidors. Aleshores, si els ciutadans no tenen on dipositar la seva brossa perquè els contenidors estan plens, el problema no és de civisme, sinó de mala gestió.

Per això, vam presentar aquestes mesures. Junts per Reus apostem per un model de ciutat més neta i sostenible, on la gestió dels residus sigui una prioritat real i no un problema cronificat. La moció que vam presentar anava en aquesta línia: garantir un servei eficient, adaptat a les necessitats de la ciutat i a l’altura dels impostos que paguem els reusencs. Fem la feina que el govern no fa.

El futur de Reus passa per una gestió responsable i eficient dels recursos públics, i la neteja n’és un element clau. Exigim mesures immediates per revertir aquesta situació i recuperar la dignitat de l’espai públic. No podem permetre que la deixadesa de PSC, ERC i Ara segueixi degradant la nostra ciutat. És hora d’actuar. Des de Junts per Reus, així ho seguirem fent.