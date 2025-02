Un 9@CatSud per jugar a la Champions

Creat: Actualitzat:

Ha passat un any i mig des de les darreres eleccions municipals i malgrat la sintonia creixent entre administracions i la voluntat expressada de caminar plegats, el ritme per afrontar els reptes territorials no sembla suficient.

Si l’anàlisi el féssim fa vint anys titllaríem d’èxit els acords als quals s’ha arribat, la solidesa del projecte que s’emprèn i l’objectiu últim a assolir, la creació d’una àrea metropolitana, un ens que gestioni o coordini serveis públics, és

Ara bé, acabem d’iniciar el 2025 i el món va ràpid, molt ràpid, massa ràpid per a qualsevol administració pública, en especial a Europa i no cal dir aquí a Tarragona. No és una qüestió merament política sinó essencialment normativa i procedimental. Qüestió a banda, l’excés d’informes i estudis interns o externs que contribueixen a demorar qualsevol projecte.

Dit això, el Camp de Tarragona té un potencial enorme i comença a ser hora que la iniciativa privada, entitats i/o empreses, amb múscul i voluntat de fer que passin coses, efectivament facin coses perquè en passin. A voltes, això significa mullar-se propositivament i agafar la capdavantera, a risc de sortir-ne escaldats. La societat civil no té perquè esperar a que el sector públic lideri o faci passos a un ritme que, sobradament, sabem tots que no podrà seguir.

Resultaria interessant i intel·ligent que aquelles entitats que atresoren autoritat i autonomia estratègica i sectorial proposessin un model híbrid, entre l’empresa privada i el sector públic, per guanyar en agilitat, eficiència i transversalitat. No hem d’inventar res, només cal repensar i evolucionar models territorials que ja funcionen i prendre de referència casos d’èxit.

Per concretar, a Barcelona existeix un 22@, marca però també organisme de gestió, que és un model d’èxit internacional. Per què a la Catalunya Sud no podem generar un nou arroba? No caldria crear-lo ni inventar-lo, de facto, a la CatSud ja funciona un @ territorial. Potser algú s’enfadarà per mencionar el 22@, potser els puristes diran que l’afirmació és populista i senzilla i potser pot preocupar a qui senti en risc el seu poder. No és aquesta la idea.

La proposta d’un 9@CatSud és integradora i positiva. El nou arroba no tindria perquè analitzar l’urbanisme, com passa a Barcelona. No tindria perquè generar noves capes de decisió que, sabem del cert, a Tarragona acaben en paràlisi. No hauria d’aglutinar, d’entrada, tots els sector econòmics del territori. I bé, diran, si no ha de fer res de tot això, per què ens cal?

El 9@CatSud si que podria integrar algunes de les accions que, directa o indirectament, executen o financen els ajuntaments del Camp, la Diputació i la URV. Quines? Totes aquelles vinculades en l’àmbit tecnològic i que actualment ja es duen a terme des dels diferents organismes i també des del Cluster TIC Catalunya Sud. Podríem parlar d’accions de formació, d’ocupació, de captació d’inversions, de generar xarxa i influència, ... i això podria ser només el principi d’una història d’èxit.

El 9@CatSud no tindria perquè suposar, d’entrada, un major cost econòmic per a cap dels actors públics ni privats abans mencionats i, en canvi, permetria guanyar en eficiència i coordinació. Permetria, a més, integrar en la presa de decisions a la universitat, als ens públics i al sector privat. Una proposta transversal, útil i que projectaria marca a nivell internacional.

Tornant a l’inici de l’article ... pressuposo que la incògnita a despejar és el com fer-ho possible, sobretot si es considera que la iniciativa pública és feixuga. Bé, la meva proposta seria integrar tots els agents esmentats en una fundació, la Fundació 9@CatSud.

Poden canviar-ne el nom, si ho consideren, però una fundació seria una manera senzilla de vehicular la inversió pública, i el seu model de governança, amb un mandat clar, facilitaria i agilitzaria la gestió de projectes i propostes en clau territorial. Aconseguir que la Generalitat s’hi integrés com a patró seria reblar el clau. S’ho imaginen?

Tenir el 9@CatSud seria com guanyar una plaça a la Champions.