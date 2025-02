Salvar el talent infermer: és urgent a Tarragona

Creat: Actualitzat:

La sanitat catalana afronta una crisi preocupant: falten més de 20.000 infermeres, segons dades del mateix Ministeri de Sanitat, mentre gairebé el 40% es planteja abandonar la professió. Aquesta situació posa en risc el futur del nostre sistema sanitari i evidencia que millorar les condicions laborals ja no és només desitjable, sinó imprescindible per retenir el talent i garantir una sanitat de qualitat a Tarragona i a tota Catalunya. El IV Conveni del SISCAT, actualment en negociació, és una oportunitat única per revertir aquesta tendència.

Segons una enquesta realitzada pel Sindicat d’Infermeria SATSE Catalunya, el 91,63% dels més de mil professionals consultats considera prioritària una reclassificació professional justa. Aquesta no és només una qüestió econòmica, sinó també una reivindicació de reconeixement i oportunitats per al desenvolupament professional.

A més, l’enquesta destaca altres mancances que perjudiquen greument la qualitat de vida laboral. El 68,35% veu urgent eliminar el topall del plus de vinculació, mentre que el 77,96% considera imprescindible augmentar el preu de les hores treballades en caps de setmana i festius.

Les condicions de nocturnitat també requereixen atenció: el 66,21% dels professionals exigeix una reducció de jornada adequada. Aquestes millores, juntament amb unes jornades laborals conciliadores, són essencials per revertir la fuga de talent.

SATSE no ha deixat mai de treballar per aquests objectius. Les millores retributives aconseguides el 2023 van ser un primer pas, però cal continuar. Ara, les negociacions del IV Conveni SISCAT són una oportunitat clau per transformar la situació laboral d’infermeres i fisioterapeutes i per consolidar el reconeixement de la seva importància en el sistema sanitari.

Invertir en aquest col·lectiu és garantir una sanitat de qualitat. Tarragona i la resta de Catalunya no poden permetre’s perdre aquestes professionals, que són el pilar fonamental de l’atenció sanitària.