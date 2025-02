PortAventura, 30 anys

Creat: Actualitzat:

Sempre m’agrada recordar que la Barcelona moderna té dos anys que marquen la seva història: 1. El 1992, l’alcalde socialista Pasqual Maragall, amb els jocs olímpics, va transformar la ciutat apropant-la a la Mediterrània, per un costat, i amb les rondes va facilitar la mobilitat en el seu entorn, per un altre, i 2. El 2002, es va declarar Any Internacional Gaudí, per commemorar els 150 anys del naixement de l’arquitecte reusenc, que va significar posar en valor tot el modernisme que respira per tot arreu, sobretot en l’Eixample, a la ciutat comtal; el proper any 2026, serà el centenari de la seva mort.

Doncs bé, a la Costa Daurada, també tenim una data que capgira, potència tot el turisme del territori, és l’u de maig de 1995 que s’inaugura Port Aventura, el parc temàtic situat en els municipis tarraconenses de Vila-seca i Salou, ocupant una superfície de 52 hectàrees.

És el parc més visitat d’Espanya i el sisè d’Europa. Hem passat dels 2.700.000 visitants el 1995, als gairebé quatre milions el 2023, 3.975.000. Consta de sis àrees temàtiques: Mediterrània, Polynesia, Xina, Mèxic, Far West i Sésamo Aventura, que són diferents mons per explorar quan hom visita l’esmentat parc.

Disposa repartits per les diferents àrees més de trenta espectacles i atraccions, amb una atracció que té l’alçada màxima de 100 metres, la llargada és de 1.270 metres en el Dragon Khan i 10.500 metres en el ferrocarril i la durada màxima d’una atracció és de vuit minuts i trenta segons.

Amb els canvis estacionals existeixen dies amb ambientacions concretes en èpoques determinades com són Halloween, Nadal i Nits Blanques.Al llarg dels trenta anys s’han estrenat molts espectacles i s’han fet atraccions noves. El Port Aventura Park, el Caribe Aquàtic Park i el Ferrai Land són reclams importants del complex turístic.

Amb motiu del ‘Fitur’ celebrat recentment, PortAventura World va dur a Madrid un vagó original de la seva atracció icònica Dragon Khan, la primera gran muntanya russa. L’empresa reafirmà el seu lideratge en la indústria de l’entreteniment, destacant el seu paper com motor econòmic indiscutible en Catalunya i Espanya. En aquest esdeveniment, PAW invitava els seus visitants a redescobrir el ressort situat en el cor de la Costa Daurada, sota el lema ‘Hi ha viatges únics que sols tenen un destí: ser recordats’.

De la preocupació social neix la Fundació PortAventura. El seu objectiu principal és contribuir activament a incrementar la qualitat de vida de les persones, especialment els infants i els joves. Els objectius són: 1. Mobilitzar la societat donant a conèixer els factors que provoquen l’exclusió social; 2. Sensibilitzar els treballadors i els clients de PortAventura fent-los partícips de les nostres accions; 3. Promoure projectes en col·laboració amb altres entitats per fomentar la promoció i el desenvolupament integral de les persones; 4. Fomentar la inserció laboral; 5. Impulsar plans d’investigació per erradicar les malalties i millorar la qualitat de vida dels malalts i de les seves famílies i 6. Facilitar l’accés a l’oci als col·lectius més desfavorits.

PortAventura Dreams Village, és el nou projecte de la fundació pioner a Europa, un espai pensat per a la recuperació de famílies amb menors que pateixen malalties greus. Contribueix a aconseguir el benestar de la societat i la millora de la qualitat de vida de les persones en risc d’exclusió social, especialment infants i joves, actuant amb ells directament o conjuntament amb les seves famílies, i també indirectament amb el suport d’altres fundacions i institucions.