Cal Guivernau s’ha esfondrat

El passat dimarts 28 de gener, i mentre s’hi estaven duent a terme els treballs de rehabilitació, van caure a terra tres de les quatre parets de l’històric edifici de Cal Guivernau, ubicat a la plaça de la República de Roda de Berà. Afortunadament, ningú va prendre mal.

Cal Guivernau és una de les cases pairals més importants i amb més història de la localitat, tot i que el seu origen és desconegut. A partir de l’inventari de béns (1865) de Pau Vidal Palau es pot traçar la línia amb la seva àvia Maria Vidal Guivernau, la qual l’any 1793 va identificar la denominació de la casa amb el seu cognom matern. Ella posseïa a Roda de Berà una casa amb pati i forn anomenada «lo castell», que és Cal Guivernau. És evident que els orígens de la casa van més enllà del segle XVIII.

L’any 1922 l’Ajuntament de Roda de Berà compra l’edifici per a convertir-lo en les escoles públiques (els Col·legis), que entren en funcionament el curs 1933-34, i ho van ser fins als anys 80. Pel seu estat de conservació a principis dels 2000 es va plantejar el seu enderrocament, però el CER, Centre d’Estudis Rodencs, es va oposar frontalment i va demanar a l’Ajuntament i al Departament de Cultura de la Generalitat que s’elaborés un estudi oficial. Va ser al juny de 2001 quan la Direcció General del Patrimoni Cultural va fer arribar a l’Ajuntament uns informes en els quals es destacava la possibilitat de que Cal Guivernau fos el castell de Roda de Berà, una qüestió que va ser reafirmada per la Comissió Territorial del Patrimoni Cultural al febrer de 2002. No obstant, no es van aconseguir prou evidències històriques.

A instàncies del Consell Comarcal del Tarragonès i de la Societat Catalana d’Arqueologia, l’Ajuntament va declarar Cal Guivernau Bé Cultural d’Interès Local l’any 2010.

L’any 2011 s’elabora un projecte per rehabilitar i reconvertir l’espai en la futura Biblioteca Municipal. Però passen molts anys de deixadessa i deteriorament de l’edifici, durant els quals cau la teulada, s’ha d’apuntalar l’estructura i s’ha de tancar l’accés per seguretat.

I no és fins l’octubre de 2023 quan es van iniciar les obres per tal de rehabilitar l’emblemàtic edifici, po-ant en valor els atributs originals de l’edifici històric. Mesos després de posar-se en marxa, al febrer de 2024, la localització de restes arqueològiques va paralitzar les obres durant molts mesos, fins que aquests dies s’ha produït el lamentable incident de l’esfondrament.

Personalment jo hi vaig viure -a les vivendes dels mestres del primer pis- des de l’any 1981 fins el 1985, i allà van néixer els meus fills petits.

Cal que els ens locals, les entitats i les empreses responsables de l’obra facin una investigació exhaustiva i determinin les responsabilitats pertinents, i en la mesura que sigui possible es reprengui el projecte inicial i es tirin endavant els treballs de reconversió de Cal Guivernau en la Biblioteca Municipal Joan Martorell Coca que tant necessita la població. És la millor manera de dignificar aquest espai històric; qualsevol altra decisió anirà en contra dels valors intrínsecs de la nostra societat pel que fa a la necessitat de preservar i conservar el patrimoni local.

I perquè és innegable el valor històric, cultural, patrimonial i emocional que l’edifici de Cal Guivernau té per a totes les persones que estimem i vivim a Roda de Berà.