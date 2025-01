No hi ha ningú millor per dirigir Europa?

Creat: Actualitzat:

L’altre dia vaig fer un bot a la cadira en sentir a l’Alta representant de la Unió Europea per a Afers Exteriors i Política de Seguretat i vicepresident de la Comissió Europea a la segona Comissió Von der Leyen, l’estoniana Kaja Kallas, dir que cal invertir més en defensa i que no cal invertir tant en educació i sanitat.

«D’on ha sortit aquesta “senyora” que va deixar el càrrec de primer ministre del seu país perquè, com va dir la premsa del seu país –va miolar Bonic–, estava massa implicada en escàndols financers i, també, “perquè a Europa paguen més”?».

«Ja t’ho diré jo!–va intervenir la Boni– És filla de Siim Kallas, que fou president del Banc Central d’Estònia (1991-1995), primer ministre (2002-2003) i Comissari Europeu (2004-2014) i ella és advocada. Fou membre del Parlament estonià (2011-2014) i del Parlament Europeu (2014-2018). Això sense mencionar que ve d’una família on hi ha hagut ministres funcionaris, alts i caps de policia. En altres paraules, que mai ha tingut dificultats financeres a la seva vida».

«Però això no vol dir res –miolà, seriosa, Mixeta–. El més important és que els mitjans de comunicació van informar que Kallas havia proporcionat un préstec no declarat de 350.000 euros al seu marit poc després de visitar Metaprint com a primer ministre el gener de 2022. Kallas va admetre més tard la participació del seu marit a l’empresa, però va negar haver fet res malament per part d’ella o del seu marit, com fan tots els corruptes.

Després van sortir més assumptes tèrbols. Tanel Kiik, de l’opositor Partit del Centre, va assenyalar que “l’escàndol ha danyat greument la reputació de l’Estat estonià”, mentre que el president d’Estònia, Alar Karis, va manifestar la seva preocupació per veure “qüestionada la credibilitat de l’Estat estonià” i temia que “creï un precedent per al futur i afecti la reputació de la democràcia estoniana”.

Dues enquestes d’opinió realitzades van mostrar que el 57% i el 69% dels enquestats, respectivament, pensaven que Kallas hauria de dimitir a causa de l’escàndol. Però, com passa sempre, Kallas va continuar negant-se a dimitir el setembre de 2023, qualificant la polèmica de “caça de bruixes” per part de l’oponent polític».

«Aquesta “senyora” és de la casta d’un Jorge Fernández Díaz i del seu soci que es van vantar de “Nos hemos cargado su sanidad pública, ha, ha!” –va explotar Bonic, que té molta sensibilitat social–. Tindria la barra de dir-ho a la cara dels ensenyants i dels sanitaris? Tindria la barra de repetir-ho a uns professionals sanitaris que van carregats fins dalt de feina i que no veuen reconeguts els seus esforços? Tindria la poca vergonya de dir-ho als mestres que han de lluitar dia a dia en unes instal·lacions sovint deficients i amb classes amb un excés d’alumnes per manca de professors?».

«Que gastem massa en educació i salut i poc en artefactes de guerra! –va saltar un servidor–Tindria la barra de dir-nos-ho a la cara a tots els que hem patit o tenim familiars que pateixen malalties greus que precisen tractaments caríssims que, sense una medicina socialitzada, ja estarien (estaríem) morts. Que ho tinguin present els qui, per la raó que sigui, voten partits (siguin de dretes o esquerres) que propugnen la privatització de la sanitat i de l’ensenyament».

«I aquests personatges van al capdavant de les institucions europees? Perquè no oblidem que la “senyora” Von der Leyen la van enviar a Europa per no haver de posar-la a la presó a Alemanya –va reflexionar Mixeta–. I jo em pregunto: Per què no podem votar els mixos? Per què no poden votar els mixos que acull i podeu adoptar a bigotisdepica@gmail.com? No ho faríem pitjor!».