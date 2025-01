Benvinguts i benvingudes als Centres Cívics

Creat: Actualitzat:

Des de la xarxa de centres cívics de Tarragona, us donem la benvinguda avui i cada dia. No cal mes presentació d’aquests ja que formen part dels nostres barris i son de la gent i de la ciutat. De fet, estic convençuda que entre els lectors i lectores podríem trobar usuaris i usuàries d’aquests grans centres que articulen la vida dels nostres barris.

Es tracta de molt més que simples edificis; són el cor dels nostres barris i comunitats. En fomentar la integració i la participació ciutadana, aquests espais es converteixen en eixos vertebradors plens de vida, promovent una societat més justa i participativa.

Per això, aquest govern continua apostant per enfortir aquests centres, oferint a la ciutadania noves formes de participació activa que fomentin un futur millor per a tothom. Contribueixen a la creació d’una societat equitativa i cohesionada, oferint un espai segur i accessible per a tothom, reduint desigualtats, promovent la inclusió social i fomentant la col·laboració entre diferents sectors de la societat.

El pròxim 10 de febrer es posa en marxa la programació d’Hivern i Primavera, amb 202 activitats per a totes les edats i gustos. Més de la meitat són gratuïtes, i la resta ofereix descomptes per a col·lectius en risc d’exclusió social, persones vulnerables, voluntàries, pensionistes, aturades, famílies monoparentals o nombroses, i persones amb el carnet jove, la targeta Kesse o el carnet del Club dels Tarraconins. Com a novetat, també s’aplica un descompte del 50% a persones refugiades i amb diversitat funcional a partir del 33%.

Un aspecte crucial és el desenvolupament de programes de suport educatiu per a nens i joves amb dificultats escolars, personals i socials, que implementarem també en col·laboració amb les regidories de joventut i d’educació. Aquests programes inclouen activitats d’alfabetització digital, idiomes, arts escèniques i esports, fomentant les relacions socials al barri i garantint oportunitats educatives i de desenvolupament personal per a tothom. També inclouen propostes culturals, gastronòmiques i de benestar animal, entre d’altres. Aquesta transversalitat ofereix un ampli espectre de possibilitats per a tots els gustos.

Les inscripcions estaran obertes del 3 al 28 de febrer. Donat l’èxit de la darrera temporada, hem augmentat la capacitat de places de 1.300 a 6.533, permetent que més persones es beneficiïn d’aquests serveis i programes distribuïts pels cinc centres cívics de la ciutat (Sant Pere i Sant Pau, Sant Salvador, Bonavista, Torreforta i Llevant).

Els centres cívics són llocs inclusius on persones de diferents edats, cultures i antecedents poden reunir-se i participar en activitats comunes. Promouen la cohesió social i faciliten la participació activa dels ciutadans en el seu entorn, convertint-se en el centre neuràlgic de les relacions comunitàries i en pilars fonamentals dins de les nostres comunitats.

No només ofereixen serveis i activitats, sinó que també fomenten la integració i la participació ciutadana, sent punts de trobada i d’intercanvi, convertint-se així en els cors i l’ànima de l’arquitectura social dels nostres barris, eixos vertebradors de ciutadania.