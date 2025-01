Abonaments restringits

Creat: Actualitzat:

La incógnita de este año es y será la precariedad laboral, la riqueza de las personas y familias. El aumento de la riqueza para grandes millonarios es del 18% por lo que el trabajador medio de base de una empresa su nómina también debería verse incrementada en un 18%. La pregunta que nos hacemos es, ¿será, así? o ¿debería ser, así?

El ejecutivo nacional ya programa un ingreso de sostenibilidad en las arcas tributarias ante el cupo catalán, deberá subir las rentas y los activos en España, o sea, a los trabajadores e ingresos en las rentas un 30% el IRPF se imagina que de una nómina de mil euros le imponen un IRPF de 300 euros.

Por otro lado tenemos la situación laboral de los jóvenes, esta generación que se le puede llamar Z tiene un problema serio y que en Catalunya la tasa de paro es más elevada que en el resto según el Observatori Català, pero como ya he redactado en artículos anteriores, la problemática no radica tanto en el trabajo que más o menos está ,sino, tal y como indican los datos, está en la carencia de trabajo estable y estructural, con el último dato de Eurostat en España hay 753.000 trabajadores fijos discontinuos que no acceden a un trabajo o mejor dicho al suyo propio y en su propia empresa, lo que da lugar a lo reflejado con estos contratos, que, esta clase de contratos no son reales. Ósea no son contratos en activo aunque cuenten como tal.

Otra cifra clara es que, nueve de cada diez nuevos trabajos han sido por inmigrantes con salarios podemos decir “precarios” que si tenemos en cuenta esta reducción salarial a todos los efectos devalúan nuestros salarios y como no nuestros incrementos salariales que justamente es lo que demanda la sociedad y los trabajadores de este país igual trabajo, igual salario, pero sin perder de vista los márgenes salariales del mercado Europeo donde España esta por debajo de la media con un PIB per cápita de compra del 90 %de la media ,esta cifra nos convierte en los pobres de la Unión Europea en lo que se simplifica en hay más población pero con menos prosperidad .

La lacra de la temporalidad contractual que obliga literalmente a malvivir a las personas que ahora, con cuentagotas, por edad y generación, les toca incorporarse al mercado del trabajo y que no saben si mañana tendrán que ir al trabajo o, peor todavía, si encontrarán a pesar de estar cualificados, por ejemplo educativos y docentes con una caída del 2,1, seguida de la industria ,sanidad, arte y construcción que este cierra con una ciada del 0,34, una contratación que el porcentajes elevados no es estable.

Por otra parte, el informe The Future of Jobs Report 2020 señala que el 43% de las empresas encuestadas a nivel mundial están listas para reducir su fuerza laboral en 2025 debido a la integración de la tecnología en sus procesos productivos freelance, mientras que el 41% planea contratar a profesionales para tareas especializadas de trabajo, y solo el 34% buscará expandir su fuerza laboral a causa de la integración de la tecnología.

Lo interesante para nosotros es la situación laboral en Tarragona y sus objetivos marcados por el SEPE es que, la población masculina en 2022 era de 414.280 mil (49,91 %), por debajo de la cifra de mujeres, que fue de 415.795 mil (50,09 %). Según los datos de la Encuesta de Población Activa, relativos a la provincia de Tarragona, los activos era de 394,8, dividiéndose esta cifra en 356 mil ocupados y 38 mil parados. En diciembre del pasado año Tarragona perdió 500 personas en activo lo que quiere decir que estas se quedaron sin trabajo, esperando algunas de ellas volver a ser contratadas como fijos discontinuos en semana santa y verano en el sector de servicios prioritariamente, son aproximadamente 7000 personas que se encuentran sin trabajo.

La guerra de Ucrania, el Covid -19 y la inflación han sido un antes y un después para nuestra economía que sin duda ha sido un impacto negativo para el empleo aunque si es cierto que las ayudas y el apoyo financiero para las empresas a minimizado este impacto, a pesar de estos esfuerzos, la tasa de desempleo en España sigue siendo preocupante.

A todo esto el impacto también es generacional a pesar la bajada temporal del IPC. Ha afectado nuestros intereses económicos y al neto de nuestros sueldos, el ejecutivo ha paliado su interés y en principio el de todos, con los aumentos de los carburantes, los alimentos, impuestos autonómicos, nacionales y sobre todo municipales con casi un 13 % más por unidad familiar y a esto le sumamos el aumento del IRPF y la caída de los complementos.

En Catalunya el salario medio bruto anual es de 28.145 €, en España 585.000 personas llevan mas de cuatro años sin encontrar trabajo que nos sitúa junto a Italia en la cabeza del paro con contratos de larga duración y la brecha en la tasa del paro entre hombres y mujeres se ha reducido, dato necesario e interesante para el plan de igualdad entre los dos géneros.

La pregunta sería, si los jóvenes no tienen trabajo, la integración de la tecnología reducirá puestos de trabajo o al menos estable con la ruptura la necesidad de poder formar familias y esto ayudar a la natalidad como también la compra de una vivienda en el que se ha convertido en un reto imposible y también le sumamos la precariedad de ingresos netos con la subida del IRPF y esperando que la inflación, los carburantes, la alimentación, el agua, la luz y el gas no suban, nos lleva a reflexionar lo siguiente qué podemos hacer con nuestras vidas y con nuestro futuro laboral, familiar y social ante los elevados costes económicos y con unos impuestos por las nubes.