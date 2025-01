Els projectes que ens connecten

Creat: Actualitzat:

La presentació de la primera fase del Tramvia del Camp de Tarragona feta ahir a Cambrils suposa un pas ferm cap a la implementació d’un dels projectes més importants de les darreres dècades al Camp de Tarragona. Un treball que ha estat el nostre cavall de batalla durant la governança republicana a les diverses institucions i que servirà, inequívocament, per cobrir unes mancances majúscules en matèria de mobilitat al nostre territori.

Aquesta fase inicial afecta de ple les principals poblacions de la Costa Daurada com són Cambrils, Salou o Vila-seca. Així, veiem com l’avenç cap a un transport públic digne ens permetrà relligar aquests municipis veïns, tan propers però tan insuficientment comunicats fins ara. Per Cambrils concretament significa transformar la trama urbana enllaçant els barris que fins ara quedaven dividits pel traçat de les antigues vies del tren, que actuaven com una barrera arquitectònica insuperable. De la mateixa manera ocorre a Vila-seca on es presenta l’oportunitat de cohesió interna amb el nucli de La Plana que sempre s’ha vist afectada per la separació que suposa l’AP7 i que es va veure agreujada amb la construcció del Corredor del Mediterrani que dividia, encara més, el nord del municipi. O en el cas de Salou que va perdre la seva estació central, una de les més utilitzades de tota Catalunya, i que cal tornar a connectar amb la resta del territori.

Des d’Esquerra hem apostat de forma convençuda pel desenvolupament del Tramvia del Camp, perquè pensem que precisament aquesta infraestructura és la clau de volta per començar a articular l’àmbit metropolità del Camp de Tarragona. No només per la cohesió territorial i per la major facilitat en els desplaçaments sinó perquè també ho fa d’una forma respectuosa amb el ciutadà en els seus trams urbans i perquè potencia la idea d’espai públic de qualitat per a les persones. En el procés de redacció i definició del projecte, Salou ha estat, com la resta de ciutats per on transcorre el recorregut del Tramvia del Camp, un agent més que ha vetllat per la integració en l’entorn. Era una prioritat presentar una proposta que no fos en cap cas un obstacle pels veïns que transiten pels carrers d’aquestes poblacions, al contrari, que signifiqués una convivència òptima tan per aquells que van a peu com els que utilitzen el tramvia. Tan és així que en el cas que Salou s’ha aconseguit reubicar l’aturador previst inicialment per acostar-lo a la zona de Ponent, al barri de Barenys, on hi ha un important nucli habitacional durant tot l’any, no només en època estival.

Fer realitat el Tramvia del Camp de Tarragona és el resultat d’un esforç ingent i d’una necessitat que s’ha fet cada vegada més evident amb el pas del temps. Des d’alguns indrets com Vila-seca, a més, es veu com una gran oportunitat perquè amb la futura estació intermodal es reforça la centralitat del municipi dins d’aquest àmbit, fet que comporta un augment de la dinamització econòmica a nivell laboral, turístic, d’inversions, etc. Tot just es comença a treballar en el nou Pla d’Ordenació Urbana Municipal, amb la mirada posada en el 2050, per tant el projecte arriba en el moment perfecte per integrar-lo de forma plena al municipi, amb una parada a la nova i necessària estació de tren de Vila-seca, que es pot convertir en un gran nexe de comunicació.

En la mateixa direcció s’expressa Cambrils que espera veure com la segona fase del Tramvia del Camp, quan es preveu la connexió amb l’estació de tren, aquesta pugui arribar a esdevenir l’estació de la comarca del Baix Camp.