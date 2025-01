Tarragona y su transporte publico (y II)

Creat: Actualitzat:

3) El transporte público tiene que estar cerca de la gente. Actualmente pasa por delante de muchos (aunque en algunos casos habría soluciones fáciles y eficientes).

Si nos ceñimos al ejemplo de la línea 12 que une el centro de Tarragona con Llevant podemos ver algunas de estas cuestiones y sus posibles soluciones. Un elemento importante de una oferta de transporte público atractiva es la intermodalidad/conectividad con otros servicios. Actualmente, la línea 12 gira en la periferia de Altafulla y termina en Ferran.

Si se sustituye la terminal actual en Ferran por una nueva terminal cerca de la estación de tren Altafulla - Tamarit (por cierto, junto a la rotonda del skatepark y las pistas de tenis de la Vía Augusta), no solo se mejoraría la conectividad entre Tarragona y Altafulla para los residentes locales, sino que se garantiza el acceso a los trenes hacia/desde Barcelona para los residentes del Llevant sin necesidad de dirigirse primero a Tarragona y también se facilita un intercambio más fácil entre la red de autobuses urbanos de Tarragona y los autobuses regionales a Torredembarra/El Vendrell en la parada de autobús C/Marqués de Tamarit.

La longitud total de la ruta se mantendría prácticamente sin cambios y los residentes de Ferran podrían recibir servicios a través de una nueva parada de autobús en la intersección de la T202 y la N-340 (Es cierto que esto supondría un cierto empeoramiento del acceso para esta pequeña comunidad).

Otro tema que hay que tener en cuenta es el de los horarios de operaciones. Si no se tiene en cuenta sólo a los estudiantes universitarios, jubilados y turistas, sino sobre todo a los viajeros diarios, es de suma importancia ofrecer trayectos también a primera hora de la mañana y a última hora de la tarde, sobre todo teniendo en cuenta también a los viajeros que cogen trenes a Barcelona, por ejemplo.

Un primer autobús programado a las 6:30 es sencillamente demasiado tarde para muchos, y el último autobús que sale antes de las 10 es igualmente demasiado temprano. Teniendo en cuenta especialmente el contexto urbano, el horario de funcionamiento entre las 5 y la medianoche debería considerarse estándar para cualquier línea de autobús urbano, incluso si se reduce la frecuencia durante las horas marginales del día.

En el trayecto ejemplar entre el centro y Llevant, además, sólo existe una oferta muy rudimentaria de autobús nocturno en la línea 73. Una solución para mejorarla de manera eficiente podría ser una integración del autobús nocturno NT6 entre Tarragona y Torredembarra con paradas seleccionadas a lo largo de la N-340, donde estos autobuses actualmente evitan un gran número de residentes con una oferta insuficiente. Esto permitiría mayores posibilidades a los vecinos de la Arrabassada o La Móra por ejemplo de acceder por igual a Tarragona, Altafulla y Torredembarra.

Un mayor número de usuarios también podría justificar un aumento de frecuencias (es decir, cada hora durante la noche) y, con paradas limitadas a lo largo de la N-340, el impacto en los tiempos de viaje generales entre Tarragona y Altafulla/Torredembarra debería ser limitado.

4) Por último, pero no por ello menos importante, un tema que requiere una mayor inversión y un horizonte de planificación más amplio: la falta de accesibilidad, tanto en los autobuses como en las paradas de autobús, ya sea para personas discapacitadas o para padres con niños en cochecitos.

El transporte público debe ser accesible. Esto incluye información en las paradas de autobús, paradas elevadas para usuarios de sillas de ruedas y padres con carritos de bebé, orientación para invidentes, señalización simplificada en las paradas, independientemente del operador de autobuses, y autobuses accesibles (sin escaleras).

Otros puntos que podría plantear aquí es el horrible estado de los autobuses entre Tarragona y Reus (a menudo no solo abarrotados sino sucios y con muchos asientos rotos). Por qué los autobuses de las rutas de cercanías necesitan asientos reclinables? Los asientos rígidos son más baratos y no se rompen, por lo que son totalmente aptos para las rutas de cercanías.

Y, podría la reintroducción de un tren RT1 cada hora o media hora ayudar a aliviar las presiones sobre la oferta de autobuses entre Tarragona y Reus?, el estado deplorable de la estación de autobuses de Tarragona (también la de Reus), la todavía escasa posibilidad de pago con tarjeta en los autobuses regionales (por cierto entre la estación Camp de Tarragona y ciudad de Tarragona), o la dificultad de obtener información online sobre compras/recargas de tarjetas de viaje en cajeros automáticos (y las máquinas de la estación de autobuses de Tarragona que llevan meses sin funcionar).

En definitiva, en el transporte público, a menudo se trata de una cuestión de la gallina y el huevo, que es difícil de equilibrar. Para justificar una oferta se necesita demanda, pero para crear una demanda sostenible se necesita, en primer lugar, una oferta. Sí Tarragona quiere cambiar su división modal y hacer que la gente deje de depender del coche para pasar a utilizar el transporte público y la bicicleta, no hay otra opción que invertir en estas infraestructuras y servicios.

Aunque he utilizado principalmente el corredor de Llevant y la línea 12 como ejemplo, muchos de estos elementos se pueden replicar en otras partes de la red. Soy muy consciente de las diferentes responsabilidades que tienen las distintas instituciones y operadores, como la EMT, la ATM, los responsables políticos, etc., pero, en última instancia, a la gente no le importan estas cuestiones de responsabilidades, simplemente esperan un transporte público que funcione y, en este contexto, el hecho de que una parada de autobús esté ahora en los términos municipales de Tarragona, Reus o Altafulla es completamente irrelevante.

Tengo curiosidad por ver qué contendrá el nuevo POUM del ayuntamiento de Tarragona en cuanto a proyectos y prioridades futuras. Los puntos enumerados en los documentos preliminares disponibles en línea lamentablemente solo se centran en los principales avances mencionados al principio de este correo electrónico, aunque espero que se pueda avanzar mucho más allá de esto para tener un impacto real en la oferta de transporte público en el área más amplia de Tarragona.

Si queremos que la visión del área metropolitana del Camp de Tarragona esté llena de vida, la creación de una oferta coherente de transporte público debería ser realmente el primer paso. Esto es aún más válido para la visión del turista móvil, que explora el entorno local mediante el transporte público. Muchos de los puntos que he planteado anteriormente no requieren grandes inversiones ni decisiones políticas, simplemente requieren una aceptación de la responsabilidad y una coordinación que conduzca a la acción, que probablemente debería recaer en el nivel de la ATM.