Més de 13.000 gràcies!

Creat: Actualitzat:

La setmana passada va tancar portes el Parc de Nadal de Tarragona i és moment de fer balanç. Més de 13.000 tarragonins i tarragonines (i també moltes famílies procedents d’altres municipis del voltant) van apropar-se fins al recinte firal de Tarragona per descobrir un espai renovat, trencador i dissenyat per al gaudi de tothom, especialment per als més petits.

Una proposta en la qual hi ha treballat molta gent, tant de l’Ajuntament com serveis externs, i que des d’un primer moment es va marcar com a objectiu programar un Parc de Nadal més atractiu, divertit i a l’altura de les expectatives de les famílies.

L’increment de visitants (un 60% més que en l’edició de l’any anterior) confirma que l’aposta per aquest nou model de Parc de Nadal ha estat un encert. Però més enllà de l’estadística de l’afluència de públic, jo personalment em quedo amb la màgia, l’alegria i els moments per recordar que aquest Parc de Nadal ha brindat a les tarragonines i els tarragonins que l’han visitat.

Un cop vista l’experiència d’aquests dies i l’acceptació de la ciutadania, crec a la conselleria de Turisme, Comerç i Promoció Econòmica, amb tot el seu equip humà que ha fet possible aquesta transformació, hem d’estar satisfets i orgullosos de la feina feta. El motiu d’aquest escrit és sobretot donar les gràcies a molta gent per l’èxit assolit.

Primer de tot a les famílies Tarragona, que ens han fet confiança visitant el Parc de Nadal, algunes d’elles fins i tot repetint diàriament. La seva gran resposta ens esperona i ens motiva per pensar ja en millores amb vista a pròximes edicions. Crec que podem convertir el Parc de Nadal de Tarragona en un esdeveniment de referència al territori si continuem així any rere any.

També vull felicitar públicament a l’equip tècnic municipal que ha treballat intensament en la configuració d’aquest renovat Parc de Nadal 2024. És la demostració que a l’Ajuntament disposem de grans professionals que, a través de la seva feina i expertesa, contribueixen a millorar experiències a la nostra ciutat. La Mònica que ha aportat la seva essència al Parc, el Josep Maria, la Marta, la Dolors, la Cinta i tants altres que gràcies a la seva dedicació ho han fet possible.

I evidentment cal agrair la tasca de tot l’equip extern i col·laboradors (entitats, proveïdors, professionals de serveis, monitores i monitors, etc.) que amb la seva professionalitat i dedicació han fet possible que, tot allò que en un primer moment es va idear i pensar en reunions de despatx, s’hagi transportat a la realitat amb la consegüent millora del Parc de Nadal a tots els nivells.

Moltes felicitats i gràcies a tothom!