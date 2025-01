Tarragona y su transporte publico (I)

Creat: Actualitzat:

Con frecuencia oigo y leo sobre el transporte público en Tarragona, a menudo en el contexto de grandes proyectos previstos para los próximos años, ya sea una reestructuración de la red de autobuses con el esperado POUM, la construcción del TramCamp o una posible nueva estación de ferrocarril (y también, por supuesto, se han hablado mucho en torno a las obras de Roda de Berà, así como recientemente también en torno a los autobuses abarrotados entre Tarragona y Reus). La mayoría de esos temas tienen en común: ofrecer un impacto importante, pero sólo en un futuro lejano.

Mientras tanto, veo las deficiencias de la oferta actual de los servicios de transporte público de Tarragona, muchas de las cuales podrían resolverse y tener un impacto real a corto plazo y con unos costes de inversión mínimos. Por ello, quiero abordar algunos de estos puntos con la esperanza de recoger estos «frutos maduros».

He estado pensando durante mucho tiempo si debería expresarme en este contexto o no. Sí Tarragona se toma en serio su intención de aumentar el uso del transporte público en la ciudad de Tarragona y sus alrededores, esto no puede basarse únicamente en grandes inversiones en infraestructuras en los próximos años, sino que mientras tanto necesita tirar de todas las palancas disponibles para mejorar la oferta existente.

1) La cuestión más básica, e igualmente la victoria más fácil de todas:

La información del transporte público debe estar disponible fácilmente y sin necesidad de buscar mucho para atraer a los usuarios. Esto incluye horarios fiables, idealmente con horas de salida en directo, en aplicaciones como Google maps o Citymapper.

Mientras que las rutas y los horarios de los autobuses de la EMT están cargados en estas aplicaciones (aunque no contengan actualizaciones en directo), los de otros operadores no lo están necesariamente.

Deberes: Busque en Google Maps el trayecto más rápido desde Plaça Imperial Tarraco a Reus o a El Vendrell, por ejemplo.

En definitiva, la información tiene que estar disponible donde los usuarios la buscan, y tiene que ser fiable. Actualmente, la gama completa de horarios de transporte público en Tarragona sólo parece estar disponible en aplicaciones especializadas como Moovit. En última instancia, la información debe estar disponible en los lugares que más utiliza la gente, sobre todo si también se quiere atraer a los turistas, menos familiarizados con la zona, y no sólo escondida en aplicaciones especializadas.

Pero, por desgracia, la falta de información no sólo afecta a las «modernas esferas en línea», sino también a la muy tradicional información disponible directamente en las paradas de autobús. Mientras que los horarios de la EMT se encuentran en la mayoría de las paradas de autobús, a menudo falta información sobre los horarios, o incluso la mera existencia, de las rutas operadas por otras empresas.

Otro ejercicio: Intente localizar información para el autobús nocturno a Reus o a Salou en la plaça Imperial Tarraco.

En particular, con el autobús nocturno entre Tarragona y Reus durante toda la semana, ya hay una oferta de transporte público muy amplia disponible, y es una pena que la gente no pueda encontrarla en su aplicación de navegación en línea ni encuentre ninguna señalización o información in situ. Sin embargo, especialmente para los viajes que se realizan de noche, la gente quiere sentirse informada y segura sobre las opciones de transporte disponibles; de lo contrario, simplemente no las usaría.

Por último, cuando hablamos de información disponible, también tenemos que tener en cuenta la información disponible durante el propio viaje. Mientras que los autobuses operados por la EMT suelen tener información básica sobre la próxima parada disponible en la pantalla, los demás autobuses que operan desde Tarragona no ofrecen ningún tipo de información, lo que hace que cualquier viaje sea una experiencia razonablemente estresante para cualquier viajero que no esté totalmente familiarizado con la zona local.

Especialmente para una zona tan desarrollada turísticamente como esta, se debería implementar un sistema de información a bordo más sólido sobre las próximas paradas en todos los vehículos de la zona. Si se observan los sistemas de información de los autobuses en otros lugares, aunque sea solo en Barcelona, inmediatamente se tiene la sensación de que Tarragona pertenece a un país del tercer mundo.

Por cierto: las pantallas de información también podrían ofrecer otras posibilidades, como la publicidad, lo que ofrecería la posibilidad de compensar los costes de inversión mediante una nueva fuente de ingresos.

Si bien este último punto requiere inversión en equipamiento, y probablemente sólo se pueda solucionar realmente a medio-largo plazo, con la sustitución de vehículos, los dos primeros puntos son soluciones que se podrían implementar en un plazo muy breve y que tendrían un gran impacto con un mínimo coste y esfuerzo para cualquier usuario del transporte público de Tarragona, ya sea local o visitante.

2) Hablando de la necesidad de información (fiable), también existe un requisito de un nivel de simplicidad donde sea posible, para permitir que las personas comprendan su sistema de transporte público local lo más fácilmente posible y, por lo tanto, alentar su uso.

Casi tan importante como la frecuencia de paso de los autobuses a lo largo del día es la regularidad con la que funcionan. Para que el transporte público tenga la máxima aceptación posible, es importante que la gente no sólo comprenda, sino que idealmente también recuerde, la oferta de transporte público local, de modo que pueda asimilarla como algo automático, en lugar de tener que consultar horarios y buscar información en cada trayecto que desee realizar.

Tomemos como ejemplo la línea 12 que conecta el centro de la ciudad con Llevant. Aquí el horario de los días laborables de la parada de autobús en Platja Llarga para evidenciar el problema.

Los horarios de salida varían enormemente a lo largo del día, por lo que resulta imposible memorizarlos y para la gente utilizar el autobús se convierte en algo natural. En lugar de horarios aleatorios, sería de gran ayuda que la gente tuviera patrones establecidos en su oferta de transporte público local, como por ejemplo, cada hora o media hora a las XX:04/XX:34.

Se consideran patrones de horarios memorables aquellos que permiten respetar los horarios independientemente de la hora (por ejemplo, cada 60/30/20/15/10 minutos). Otros patrones de horarios, como cada 40/45 minutos, u horarios completamente irregulares, generan confusión y, por lo tanto, una posible falta de aceptación de la oferta de transporte público local.

Una reestructuración de los horarios y patrones probablemente no requiera grandes inversiones en equipos, sino solo cambios organizativos y, por lo tanto, debería convertirse en una prioridad en el futuro, especialmente con los cambios previstos en la red de transporte público local a través de la integración de la nueva estación de autobuses.